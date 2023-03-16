Canvia el perfil de l'emprenedor rural: ara és dona i menor de 34 anysLes dones han superat els homes en la creació de nous projectes, i les persones entre 18 i 34 anys s'avancen en taxa d'activitat emprenedora
Els projectes emprenedors generen noves oportunitats laborals, contribueixen a fer les comunitats rurals més resilients, innovadores i cohesionades, i eviten el despoblament
La UOC crea un premi per activar el talent emprenedor al món rural
Les dades d'un informe de l'Observatori de l'Emprenedoria d'Espanya (GEM) mostren que des del 2021 s'ha registrat una tendència a l'alça de l'emprenedoria femenina en el món rural, i el percentatge de dones que crea nous negocis (7 %) ja supera el d'homes (5 %), tot i que ells tenen encara una presència superior en empreses consolidades (les que tenen més de 3,5 anys). En l'àmbit rural també s'ha registrat un creixement de la iniciativa emprenedora entre les persones de 18 a 34 anys, que ja superen la taxa d'emprenedoria del grup de 35 a 44 anys, que històricament ha encapçalat la intenció i l'activitat emprenedora.
Diversos estudis —com els mateixos informes GEM— mostren que la participació femenina en l'activitat emprenedora rural se situa al voltant del 45-50 % en la creació d'empreses, és a dir, una tendència a la paritat i a la superació d'algunes bretxes sectorials observades en àrees urbanes. Aquesta xifra és especialment remarcable en els serveis, el turisme rural i l'economia social.
“Impulsar l'emprenedoria en entorns rurals és un objectiu prioritari, pel seu impacte directe en la diversificació econòmica o la generació d'oportunitats laborals”
La quasi paritat de gènere exigeix que les polítiques i els programes d'impuls de l'emprenedoria rural siguin neutres en gènere, però sensibles a les especificitats femenines (conciliació, accés a finançament, xarxes). També és important adaptar la comunicació i la formació per a diferents trams d'edat, amb programes d'acompanyament per a majors de 45 anys i programes d'innovació i digitalització per a la franja de 25 a 44 anys.
Cal tenir present, en aquest sentit, que la proporció de projectes rurals amb un component tecnològic elevat és inferior a la mitjana urbana, però hi ha un increment continu d'iniciatives que incorporen les TIC (comerç en línia de productes locals, gestió digital d'explotacions, turisme "d'experiències" digital), per la qual cosa la formació digital és clau per als emprenedors rurals. És una capacitació imprescindible per accedir a mercats més amplis, en línies de treball estratègiques per al desenvolupament rural com són la valorització de productes locals —incloent la transformació agroalimentària de proximitat— i el turisme sostenible.
Un premi per impulsar l'emprenedoria rural
L'emprenedoria rural, a través de nous productes, serveis i oportunitats, contribueix a reactivar el teixit social i productiu, generant impactes positius tant en la comunitat com en l'economia local. I no només fomenta nous negocis, sinó que també afavoreix la innovació social, la valorització del patrimoni i el relleu generacional. Impulsar l'emprenedoria en entorns rurals significa apostar per un desenvolupament integral, amb més oportunitats, més capacitat d'innovació i una millor qualitat de vida per a les persones que hi viuen.
Per això, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha fet del foment de l'emprenedoria rural una de les seves línies de treball prioritàries i ara posa en marxa el premi SpinUOC Rural:
- Un premi que vol donar visibilitat i suport als millors projectes emprenedors sorgits en poblacions de menys de 5.000 habitants o que aportin solucions innovadores a algun dels grans desafiaments que afronten les ruralitats contemporànies.
- El projecte guanyador rebrà 10.000 euros i es convertirà en finalista de l'SpinUOC 2026, i optarà així a algun dels altres premis del mateix import en joc.
- Els deu millors projectes tindran assessorament individualitzat, i tots els participants, pel sol fet d'inscriure-s'hi, rebran formació en línia sobre emprenedoria.
El termini per presentar els projectes és el proper 18 de gener.
Per a Carles Rocadembosch, coordinador tècnic de la Xarxa UOC Rural —creada el 2023 per potenciar la cocreació i la transferència de coneixement i contribuir a reduir la bretxa territorial i les desigualtats que genera—, "impulsar l'emprenedoria en entorns rurals és un objectiu prioritari, pel seu impacte directe en la diversificació econòmica, la generació d'oportunitats laborals, la innovació i la digitalització, la valorització del patrimoni i els recursos locals, l'enfortiment comunitari i el relleu generacional".
El projecte Levelab va guanyar un dels premis de l'SpinUOC 2025
L'SpinUOC Rural s'integra al programa SpinUOC d'impuls a l'emprenedoria i la innovació, posat en marxa el 2013, i n'amplia l'abast. Per aquest programa d'emprenedoria, coordinat per la plataforma Hubbik, ja hi han passat més de 1.700 iniciatives. Els projectes finalistes, a més dels premis en metàl·lic, valoren especialment l'assessorament "no només en habilitats comunicatives —com fer un pitch amb inversors, com presentar-te als clients—, sinó també en habilitats de negoci, amb mentories molt potents", tal com explica Àlex Rius, responsable del projecte Levelab, guanyador de l'edició 2025 del programa.
L'acte de presentació dels projectes finalistes de l'SpinUOC 2026 —que inclourà el projecte guanyador de l'SpinUOC Rural— se celebrarà a la seu de la UOC a Barcelona el proper 18 de juny.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
Els més de 500 investigadors i investigadores i els més de 50 grups de recerca de la UOC treballen al voltant de cinc unitats de recerca centrades en cinc missions: educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, transició digital i sostenibilitat, cultura per a una societat crítica, i salut digital i benestar planetari.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
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