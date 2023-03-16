"Después de cuatro años usándolo, los alumnos pasaban de casi no hacer nada a, por iniciativa propia, ponerse a investigar todas las áreas del conocimiento para aplicarlo a su ciudad", relata. Al ver esa pasión en sus alumnos, Óscar explica que decidió crear Edurantia también como forma de combatir la apatía en las aulas. "Después de ver que la apatía estudiantil era el problema número uno de las aulas españolas, me asocié con Srinivas Bhamidipati, ingeniero informático que se encarga actualmente de la parte técnica del proyecto, y nos tiramos a la piscina", explica.

Un proyecto por y para las aulas

Edurantia es una plataforma que nace en los colegios y está hecha para ellos. El objetivo del proyecto es llegar a cuantas más escuelas mejor, y para ello no ha dejado de actualizarse desde su nacimiento, con la ayuda tanto de profesores como de estudiantes. "Creemos que nuestro producto puede generar un impacto muy positivo en las aulas y en el alumnado, y que es capaz de devolverles la curiosidad y la ilusión por aprender", afirma Óscar, que explica la importancia de contar con un producto dinámico que se vaya actualizando constantemente y que ofrezca retos tanto lúdicos como pedagógicos.

Edurantia está compuesta principalmente por una aplicación y un juego. El principal objetivo de la aplicación, en palabras de Óscar, es que los estudiantes quieran aprender más. Por un lado, para conseguir puntos que les dará el profesor o profesora y que podrán usar en sus tareas para desarrollar la ciudad. Por otro lado, aprendiendo conceptos para aplicarlos en la ciudad. "Al final, en una urbe se está aplicando conocimiento de todas las disciplinas, desde arte hasta ciencia", relata. Además, el juego permite que los estudiantes fijen sus propios retos. "El éxito de una ciudad es relativo, por lo tanto, son ellos mismos los que deben fijar los objetivos", añade.

En este sentido, Óscar explica que la ciudad está completamente automatizada "para que el profesor no tenga que hacer nada; la gestionan los estudiantes en grupos de entre cuatro y seis alumnos". Edurantia puede usarse en cualquier asignatura y su impacto se basa en tres aspectos. Por un lado, la gestión del aula, en la que el profesor otorga puntos a los estudiantes según sus necesidades para que los utilicen en la ciudad. Por otro lado, están los proyectos y actividades en los que se aplican los conceptos del aula a problemas de una ciudad real. Por último, la gestión del aula exige el uso de competencias transversales, y que estas se refuercen a lo largo del proceso.

Una plataforma educativa con gran proyección de futuro

En su estado actual, Edurantia cuenta ya con un beta tester y cinco pilotos en colegios de Cataluña y Kirguistán, "por ahora con resultados muy positivos", afirma el cofundador. "Hemos visto que a los estudiantes les gusta y están motivados; les hemos llegado a ver haciendo matemáticas por los pasillos o en el patio, solo para mejorar la ciudad", cuenta. Además, asegura, los centros están interesados en seguir usando la plataforma.

A la hora de abordar qué diferencia Edurantia de otras aplicaciones o videojuegos con fines educativos similares, el cofundador explica que la mayor diferencia es que consiguen motivar a los estudiantes durante todo el año. "Hay otras plataformas gamificadas, pero normalmente la experiencia no dura mucho más de una sesión", reconoce. Con Edurantia, asegura, el crecimiento de la ciudad se extiende durante todo el curso, con retos más exigentes y una mayor personalización a lo largo de este.

En este sentido, el cofundador defiende que la gamificación es una manera más de conectar con el alumnado y añade que también funciona con los adultos. "Nos gusta ponernos pequeños retos o juegos de vez en cuando, y esto se acentúa con los estudiantes", reconoce. "Pero nosotros no solo ofrecemos un sistema de puntos (gamificación), sino un juego cuyas propias dinámicas hacen que aprendas (serious game)", explica. "¿Y qué mejor forma de aprender que jugando y divirtiéndose?", añade.

Óscar reconoce que materializar Edurantia no ha sido ni es un proceso fácil. En primer lugar, porque son solo dos personas (Óscar y Srinivas) al volante; y, en segundo lugar, porque admiten que los procesos con las escuelas son largos y difíciles. "Los profesores y los centros están saturados y es difícil que puedan dedicar un minuto a ver de qué trata Edurantia", asegura, y explica que, cuando pueden dedicarle tiempo, siempre gusta y ven un claro interés, que, desgraciadamente, se topa a continuación con barreras burocráticas.

A pesar de todas las dificultades, más de 250 estudiantes han probado Edurantia. "Nos hemos encontrado con que la participación activa ha mejorado hasta un 45 % y que el rendimiento académico ha subido hasta un 35 %", afirma Óscar.

Este proyecto de emprendimiento se alinea con el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU4, educación de calidad.