Neix Edurantia, una ciutat virtual per aprendre jugantLa plataforma és un recurs escolar que motiva l'alumnat i rebaixa la càrrega del professorat
Edurantia ha estat un dels projectes d'emprenedoria finalistes de l'SpinUOC 2026
En un moment en què el professorat es troba desbordat i també hi ha manca de recursos a les escoles, projectes com el d'Edurantia esdevenen clau en l'entorn educatiu. Edurantia és una plataforma per a les escoles en la qual, mitjançant una aplicació ludificada i un joc, es motiva els estudiants a construir una ciutat amb l'esforç i l'aprenentatge, i alhora es redueix la càrrega de treball del professorat. La plataforma millora el rendiment acadèmic perquè aplica els coneixements a problemes reals i se centra a fer que els alumnes desenvolupin quatre competències clau: esperit emprenedor, STEM (per la sigla en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), comunicació lingüística i aprendre a aprendre.
El projecte neix a les mateixes aules i amb el guiatge d'un professor d'història. "Vaig acabar sent professor al Kirguizstan durant cinc anys, i aquest país no apareixia en els llibres", relata Óscar Herrero, alumni del grau de Relacions Internacionals i coautor d'Edurantia. Per connectar-lo amb els estudiants, l'Óscar va muntar un Excel amb captures de pantalla en el qual va fer treballar els seus alumnes per grups, i cada grup tenia una ciutat que interactuava amb la història que anaven aprenent. El professor afirma que els alumnes van canviar radicalment la manera d'aprendre.
“Creiem que el nostre producte és capaç de tornar-los la curiositat i la il·lusió per aprendre”
"Després de fer-lo servir durant quatre anys, els alumnes passaven de gairebé no fer res a posar-se a investigar, per iniciativa pròpia, totes les àrees del coneixement per aplicar-lo a la seva ciutat", relata. En veure aquesta passió en els seus alumnes, l'Óscar explica que va decidir crear Edurantia també com una manera de combatre l'apatia a les aules. "Després de veure que l'apatia estudiantil era el problema número u de les aules espanyoles, em vaig associar amb l'Srinivas Bhamidipati, un enginyer informàtic que s'encarrega actualment de la part tècnica del projecte, i ens vam llançar a la piscina", explica.
Un projecte per i per a les aules
Edurantia és una plataforma que neix als col·legis i està feta per a aquests centres. L'objectiu del projecte és arribar al màxim nombre d'escoles, i per això no ha deixat d'actualitzar-se des que va néixer, amb l'ajuda tant de professors com d'estudiants. "Creiem que el nostre producte pot generar un impacte molt positiu a les aules i en l'alumnat, i que és capaç de tornar-los la curiositat i la il·lusió per aprendre", afirma Óscar, que explica la importància de comptar amb un producte dinàmic que es vagi actualitzant constantment i que ofereixi reptes tant lúdics com pedagògics.
Edurantia està formada principalment per una aplicació i un joc. El principal objectiu de l'aplicació, en paraules de l'Óscar, és que els estudiants vulguin aprendre més. D'una banda, per aconseguir punts que els donarà el professor o professora i que podran fer servir en les seves tasques per desenvolupar la ciutat. D'altra banda, aprenent conceptes per aplicar-los a la ciutat. "Al final, en una urbs s'està aplicant coneixement de totes les disciplines, des de l'art fins a la ciència", relata. A més, el joc permet que els estudiants fixin els seus propis reptes. "L'èxit d'una ciutat és relatiu, per tant, són ells mateixos els que han de fixar els objectius", afegeix.
En aquest sentit, l'Óscar explica que la ciutat està completament automatitzada "perquè el professor no hagi de fer res; la gestionen els estudiants en grups d'entre quatre i sis alumnes". Edurantia es pot fer servir en qualsevol assignatura i el seu impacte es basa en tres aspectes. D'una banda, la gestió de l'aula, en què el professor atorga punts als estudiants segons les seves necessitats perquè els utilitzin a la ciutat. D'altra banda, hi ha els projectes i les activitats en els quals s'apliquen els conceptes de l'aula a problemes d'una ciutat real. Finalment, la gestió de l'aula exigeix l'ús de competències transversals, i que es reforcin al llarg del procés.
Una plataforma educativa amb gran projecció de futur
En el seu estat actual, Edurantia ja disposa d'un beta tester i cinc pilots en col·legis de Catalunya i Kirguizstan, "ara com ara, amb resultats molt positius", afirma el cofundador. "Hem vist que als estudiants els agrada i estan motivats; els hem arribat a veure fent matemàtiques pels passadissos o al pati, només per millorar la ciutat", explica. A més, declara que els centres estan interessats a continuar fent servir la plataforma.
A l'hora d'abordar què diferencia Edurantia d'altres aplicacions o videojocs amb finalitats educatives similars, el cofundador explica que la diferència més important és que aconsegueix motivar els estudiants durant tot l'any. "Hi ha altres plataformes ludificades, però normalment l'experiència no dura molt més d'una sessió", reconeix. Amb Edurantia, garanteix, el creixement de la ciutat s'estén durant tot el curs, amb reptes més exigents i més personalització a mesura que avança.
En aquest sentit, el cofundador defensa que la ludificació és una manera més de connectar amb l'alumnat i afegeix que també funciona amb els adults. "Ens agrada posar-nos petits reptes o jocs de tant en tant, i això s'accentua amb els estudiants", reconeix. "Però nosaltres no només oferim un sistema de punts (ludificació), sinó un joc les mateixes dinàmiques del qual fan que aprenguis (serious game)", explica. "I quina manera millor d'aprendre que jugant i divertint-se?", afegeix.
L'Óscar reconeix que materialitzar Edurantia no ha estat ni és un procés fàcil. En primer lloc, perquè són només dues persones (l'Óscar i l'Srinivas) al volant; i, en segon lloc, perquè admeten que els processos amb les escoles són llargs i difícils. "Els professors i els centres estan saturats i és difícil que puguin dedicar un minut a veure de què tracta Edurantia", afirma, i explica que, quan hi poden dedicar temps, sempre agrada i veuen un interès clar, que, desgraciadament, topa a continuació amb barreres burocràtiques.
Malgrat totes les dificultats, més de 250 estudiants han provat Edurantia. "Ens hem trobat que la participació activa ha millorat fins a un 45 % i que el rendiment acadèmic ha pujat fins a un 35 %", afirma l'Óscar.
Aquest projecte emprenedor s'alinea amb l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU 4, educació de qualitat.
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