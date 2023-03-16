El objetivo del congreso es conectar "la investigación con el diseño y la evaluación de políticas públicas", explica el presidente de la ACCR, y añade que este va dirigido a personal investigador, profesionales y responsables de las administraciones, con espacios también para el personal investigador joven. "Esta 50.ª edición permite, además, reconocer la trayectoria de la ciencia regional y plantear sus retos de futuro", subraya Méndez-Ortega. De hecho, uno de los actos destacados del congreso será la sesión conmemorativa de los 50 años de la Asociación Europea de Ciencia Regional (ERSA, por sus siglas en inglés), con la participación de Roberta Capello, presidenta de la entidad; Janet Kohlhase, miembro de la dirección de la asociación internacional (RSAI), y expresidentes de la AECR, destaca Méndez-Ortega.

Experiencias del territorio para someter a debate

Los participantes en el congreso realizarán visitas técnicas al 22@ o al Port de Barcelona, que permitirán conectar los debates previstos con experiencias del mismo territorio. En este sentido, durante las jornadas se celebrará una mesa de política territorial, moderada por el Joint Research Centre de la Comisión Europea, en la que participarán representantes de instituciones europeas y de las administraciones estatal, catalana, metropolitana y municipal de Barcelona. Esta mesa se centrará en el debate sobre el desarrollo europeo después de 2027.

"El congreso tiene una dimensión científica notable, teniendo en cuenta que se presentarán 300 comunicaciones y se celebrarán 28 sesiones especiales", explica Méndez-Ortega. "Habrá participación catalana, del resto del Estado e internacional, y también de figuras destacadas de la disciplina y representantes de las principales asociaciones de ciencia regional", apunta.

Territorios inteligentes

Los participantes en el congreso realizarán visitas técnicas al 22@ o al Port de Barcelona, que permitirán conectar los debates previstos con experiencias del mismo territorio. En este sentido, durante las jornadas se celebrará una mesa de política territorial, moderada por el Joint Research Centre de la Comisión Europea, en la que participarán representantes de instituciones europeas y de las administraciones estatal, catalana, metropolitana y municipal de Barcelona. Esta mesa se centrará en el debate sobre el desarrollo europeo después de 2027.

"El congreso tiene una dimensión científica notable, teniendo en cuenta que se presentarán 300 comunicaciones y se celebrarán 28 sesiones especiales", explica Méndez-Ortega. "Habrá participación catalana, del resto del Estado e internacional, y también de figuras destacadas de la disciplina y representantes de las principales asociaciones de ciencia regional", apunta.

Este congreso se enmarca en la misión de investigación de la UOC Transición digital y sostenibilidad.

Investigación con impacto y vocación transformadora

En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.

Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco unidades de investigación centradas en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.

Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.

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