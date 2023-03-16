La UOC acull el 50è. Congrés Internacional de la Ciència Regional, sobre la IA i l'impacte en els territorisLa conferència inaugural anirà a càrrec d'un referent internacional de la ciència regional: Ron Boschma
Més de tres-centes persones participaran en les jornades, que tenen una notable dimensió científica
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) presenta, del 21 al 23 d'octubre, la 50a. Reunió d'Estudis Regionals, que aplegarà referents i experts internacionals. La conferència inaugural de la trobada, en què s'espera la participació de més de tres-centes persones, anirà a càrrec de Ron Boschma, professor de la Universitat d'Utrecht i referent internacional en ciència regional. La seva ponència, que tractarà sobre com identificar oportunitats de diversificació econòmica i com orientar les polítiques de les regions, serà un dels punts més destacats del programa de la cimera.
L'edició d'enguany proposa "debatre com la intel·ligència artificial, la transformació digital i la sostenibilitat estan canviant els territoris, i com podem orientar aquests canvis perquè generin més oportunitats i benestar", explica Carles Méndez-Ortega, membre del grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC-IA Lab), adscrit al centre UOC-DIGIT, i professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Méndez-Ortega, president del Comitè Organitzador del congrés, és també el president de l'Associació Catalana de Ciència Regional (ACCR), entitat organitzadora de l'acte, conjuntament amb l'Asociación Española de Ciencia Regional i la Universitat, amb la implicació dels Estudis d'Economia i Empresa i el suport del centre de recerca UOC-DIGIT. A més, participarà en la benvinguda Àngels Fitó, rectora de la UOC.
“Volem debatre com la IA, la transformació digital i la sostenibilitat estan canviant els territoris ”
L'objectiu del congrés és connectar "la recerca amb el disseny i l'avaluació de polítiques públiques", explica el president de l'ACCR, i afegeix que s'adreça a personal investigador, professionals i responsables de les administracions, amb espais també per al personal investigador jove. "Aquesta 50a. edició permet, a més, reconèixer la trajectòria de la ciència regional i plantejar els seus reptes de futur", subratlla Méndez-Ortega. De fet, un dels actes destacats del congrés serà la sessió commemorativa dels 50 anys de l'Associació Europea de Ciència Regional (ERSA, per les sigles en anglès), amb la participació de Roberta Capello, presidenta de l'entitat; Janet Kohlhase, membre de la direcció de l'associació internacional (RSAI), i expresidents de l'AECR, segons destaca Méndez-Ortega.
Experiències del territori per sotmetre a debat
Els participants en el congrés faran visites tècniques al 22@ o al Port de Barcelona, que permetran connectar els debats previstos amb experiències del mateix territori. En aquest sentit, durant les jornades se celebrarà una taula de política territorial, moderada pel Joint Research Centre de la Comissió Europea, en què participaran representants d'institucions europees i de les administracions estatal, catalana, metropolitana i municipal de Barcelona. Aquesta taula se centrarà en el debat sobre el desenvolupament europeu després del 2027.
"El congrés té una dimensió científica notable, tenint en compte que s'hi faran 300 comunicacions i s'hi celebraran 28 sessions especials", explica Méndez-Ortega. "Hi haurà participació catalana, de la resta de l'Estat i internacional, i també de figures destacades de la disciplina i representants de les principals associacions de ciència regional", apunta.
Territoris intel·ligents
Dins de l'àmbit dels territoris intel·ligents i la sostenibilitat, Méndez-Ortega assegura que entre els temes que s'abordaran en aquesta 50a. edició del congrés hi ha "els efectes de la IA i la digitalització sobre la productivitat, l'ocupació i les desigualtats territorials, així com la transició energètica i la sostenibilitat urbana i rural". El president de l'ACCR destaca que les qüestions que es portaran a debat posaran en relleu una idea que considera de gran rellevància: "Un territori intel·ligent és aquell que utilitza el coneixement i la tecnologia per millorar la vida de les persones". És per això que fixa l'interès d'aquest congrés en la voluntat de "fer arribar aquestes oportunitats a territoris amb capacitats i necessitats molt diferents".
L'Associació Catalana de Ciència Regional, que Méndez-Ortega presideix, és la secció catalana de l'Associació Espanyola de Ciència Regional (AECR). Aquesta organització reuneix personal investigador i professionals interessats a comprendre les dinàmiques econòmiques i socials dels territoris. "El nostre objectiu és impulsar la recerca i el debat sobre els reptes de les ciutats i les regions, i apropar aquest coneixement a les decisions públiques", conclou.
Aquest congrés s'emmarca en la missió de recerca de la UOC Transició digital i sostenibilitat.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
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