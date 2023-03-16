Diseñan una solución de geolocalización agrícola de alta precisión para zonas rurales sin coberturaEl proyecto Agri-Precise, liderado por personal investigador de la UOC, implementa un servicio de posicionamiento centimétrico y de bajo consumo energético para zonas rurales con escasa cobertura de comunicaciones
Gracias a las soluciones implementadas, puede reducirse en más de un 90 % el consumo energético de los dispositivos de monitorización en el sector agrario, lo que alarga la vida útil de sus baterías y facilita mediciones clave para una agricultura más sostenible
En un contexto en el que garantizar la producción agraria y reducir los costes resulta fundamental para la viabilidad de las explotaciones agrícolas, el control eficiente de los cultivos se ha convertido en una prioridad para miles de profesionales del campo. Sin embargo, el acceso a herramientas avanzadas de monitorización y gestión sigue siendo un desafío, especialmente en las zonas rurales más aisladas, donde la falta de conectividad limita la adopción de innovaciones tecnológicas. Esta brecha digital dificulta la implantación de soluciones de agricultura de precisión capaces de optimizar el uso de recursos, aumentar la productividad y mejorar la sostenibilidad de las explotaciones.
Otra dificultad son los elevados precios de las suscripciones de muchos servicios y la falta de cobertura, que complican la implementación de soluciones tecnológicas en muchas explotaciones. Por ejemplo, la falta de precisión en la obtención de datos de posicionamiento impide optimizar el uso de carburantes, abonos, fertilizantes u otros productos fitosanitarios.
Ahora, el equipo de Agri-Precise, liderado por personal investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha logrado llevar el posicionamiento satelital de precisión centimétrica a zonas rurales aisladas donde no existe cobertura móvil y no es viable desplegar infraestructuras de comunicación terrestres costosas. "Nuestro enfoque permite utilizar dispositivos de campo mucho más sencillos, económicos y eficientes energéticamente gracias a su funcionamiento intermitente, ya que nuestra innovación traslada el cálculo pesado y la inteligencia artificial directamente al satélite", detalla Guillem Boquet Pujadas, uno de los autores principales de este proyecto, investigador del grupo WiNE, adscrito al Centro de Investigación en Tecnologías Éticas y Conectividad para la Humanidad (UOC-TECH).
Precisión sin dependencia de grandes infraestructuras
Hoy en día, disfrutar de la geolocalización de alta precisión en el campo exige pagar suscripciones elevadas y depender de la cobertura móvil o de antenas terrestres cercanas, lo cual resulta inviable en muchos lugares y áreas rurales. Además, los sensores IoT actuales carecen de esa precisión o agotan sus baterías demasiado rápido al enviar grandes volúmenes de datos a la nube.
Agri-Precise solventa estos desafíos mediante pequeños dispositivos autónomos instalados en el campo, que recogen las señales de los satélites de navegación (GNSS, como GPS o Galileo) y las envían directamente a satélites de comunicaciones en órbita terrestre baja (LEO), los cuales procesan y entregan los datos validados a la plataforma agrícola europea AGRARIAN. De este modo, el sistema permite trabajar con precisión centimétrica en cualquier explotación remota, sin depender de torres de telefonía ni de estaciones terrestres.
"No hace falta comprar maquinaria nueva porque el sistema funciona como un nodo autónomo y ligero que puede acoplarse a tractores, aperos, sensores de suelo ya existentes o drones. De hecho, técnicamente, el servicio es independiente del fabricante del hardware y funciona con cualquier receptor estándar que proporcione observaciones satelitales en formato abierto. Es decir, no es necesario utilizar el nodo terrestre que hemos desarrollado nosotros", añade Boquet, que pone en valor la solución innovadora desarrollada en este proyecto.
“Hemos demostrado que es posible localizar sensores o equipos en el campo con una precisión de hasta un centímetro mediante conexiones satelitales LEO intermitentes”
Eficiencia e innovación para la eficacia del sector agrario
Los responsables de este proyecto han recurrido a dispositivos de bajo consumo que se comunican directamente con satélites LEO. Los datos obtenidos, tratados mediante algoritmos de posicionamiento e inteligencia artificial a bordo del satélite, se integran en el sistema de apoyo a la decisión de la plataforma abierta AGRARIAN para que tanto los agricultores como otras aplicaciones agrícolas puedan aprovecharlos de forma sencilla.
"Hemos demostrado que es posible localizar sensores o equipos en el campo con una precisión de hasta un centímetro mediante conexiones satelitales LEO intermitentes. Este funcionamiento intermitente permite ahorrar más del 90 % de energía en los dispositivos en comparación con los sistemas tradicionales de operación continua", señala Boquet.
Eso sí, hay que tener en cuenta que el envío de datos no es continuo en todo momento, sino que se sincroniza con el paso periódico de los satélites LEO por el cielo, y que la recepción de datos que habilita el posicionamiento exige un cielo despejado para captar bien las señales de los satélites de navegación.
Del mismo modo, Agri-Precise permite que tanto el motor de posicionamiento como un modelo compacto de inteligencia artificial se ejecuten en tiempo real sobre hardware diseñado para satélites por Ubotica y usando tecnología de comunicación de muy baja demanda energética. Así, técnicamente, el nodo transmite paquetes optimizados mediante la tecnología de comunicación NB-IoT hacia satélites LEO de Sateliot, donde se ejecutan el motor de posicionamiento y una red neuronal que filtra las interferencias antes de volcar los datos al sistema.
"Nuestro conjunto de estudios confirma que el ancho de banda de comunicación de un pase satelital basta para calcular posiciones de alta precisión con bajo consumo", apunta el investigador, quien destaca que, además, se ofrece un servicio abierto e interoperable, integrado en la plataforma europea AGRARIAN, para que cualquier aplicación agrícola pueda aprovecharlo.
Proyecto validado en un entorno agrícola real
El proyecto ha completado su desarrollo técnico y su validación científica tanto en el banco de pruebas satelital de AGRARIAN (con tecnología de Sateliot y Ubotica) como en un entorno agrícola real. En concreto, en octubre de 2026 se ejecutó la campaña de campo sobre un cultivo de trigo en Cataluña, en colaboración con una explotación agrícola, utilizando medios como tractores y drones, y se alcanzó hasta un 99,86 % de posiciones de máxima precisión.
"Durante las pruebas de comunicación satelital LEO, superamos las limitaciones de ancho de banda del sistema y los pases orbitales de apenas tres minutos, con lo cual se optimizó el envío de paquetes. También se resolvió la pérdida de precisión del modelo de IA al cambiar de ubicación geográfica mediante calibración estadística, sin reentrenar el modelo", recalca Boquet.
Todos estos datos y el software estarán en acceso abierto en los repositorios de la plataforma AGRARIAN para facilitar su adopción en otros proyectos europeos y su implementación en el territorio. "Apostamos por la ciencia abierta para que cualquier investigador o agricultor pueda reutilizar nuestros avances", concluye Boquet.
Agri-Precise se enmarca en la misión de la UOC de transición digital y sostenibilidad, y contribuye directamente a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU 2, agricultura sostenible; 9, industria, innovación e infraestructura, y 12, producción y consumo responsables.
Aquest projecte ha rebut finançament indirecte del programa de recerca i innovació Horitzó Europa de la Unió Europea a través del projecte AGRARIAN (acord de subvenció núm. 101134128). Més informació: https://agrarian-project.eu/open-call-2-projects/.
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