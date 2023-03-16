Eficiencia e innovación para la eficacia del sector agrario

Los responsables de este proyecto han recurrido a dispositivos de bajo consumo que se comunican directamente con satélites LEO. Los datos obtenidos, tratados mediante algoritmos de posicionamiento e inteligencia artificial a bordo del satélite, se integran en el sistema de apoyo a la decisión de la plataforma abierta AGRARIAN para que tanto los agricultores como otras aplicaciones agrícolas puedan aprovecharlos de forma sencilla.

"Hemos demostrado que es posible localizar sensores o equipos en el campo con una precisión de hasta un centímetro mediante conexiones satelitales LEO intermitentes. Este funcionamiento intermitente permite ahorrar más del 90 % de energía en los dispositivos en comparación con los sistemas tradicionales de operación continua", señala Boquet.

Eso sí, hay que tener en cuenta que el envío de datos no es continuo en todo momento, sino que se sincroniza con el paso periódico de los satélites LEO por el cielo, y que la recepción de datos que habilita el posicionamiento exige un cielo despejado para captar bien las señales de los satélites de navegación.

Del mismo modo, Agri-Precise permite que tanto el motor de posicionamiento como un modelo compacto de inteligencia artificial se ejecuten en tiempo real sobre hardware diseñado para satélites por Ubotica y usando tecnología de comunicación de muy baja demanda energética. Así, técnicamente, el nodo transmite paquetes optimizados mediante la tecnología de comunicación NB-IoT hacia satélites LEO de Sateliot, donde se ejecutan el motor de posicionamiento y una red neuronal que filtra las interferencias antes de volcar los datos al sistema.

"Nuestro conjunto de estudios confirma que el ancho de banda de comunicación de un pase satelital basta para calcular posiciones de alta precisión con bajo consumo", apunta el investigador, quien destaca que, además, se ofrece un servicio abierto e interoperable, integrado en la plataforma europea AGRARIAN, para que cualquier aplicación agrícola pueda aprovecharlo.

Proyecto validado en un entorno agrícola real

El proyecto ha completado su desarrollo técnico y su validación científica tanto en el banco de pruebas satelital de AGRARIAN (con tecnología de Sateliot y Ubotica) como en un entorno agrícola real. En concreto, en octubre de 2026 se ejecutó la campaña de campo sobre un cultivo de trigo en Cataluña, en colaboración con una explotación agrícola, utilizando medios como tractores y drones, y se alcanzó hasta un 99,86 % de posiciones de máxima precisión.

"Durante las pruebas de comunicación satelital LEO, superamos las limitaciones de ancho de banda del sistema y los pases orbitales de apenas tres minutos, con lo cual se optimizó el envío de paquetes. También se resolvió la pérdida de precisión del modelo de IA al cambiar de ubicación geográfica mediante calibración estadística, sin reentrenar el modelo", recalca Boquet.

Todos estos datos y el software estarán en acceso abierto en los repositorios de la plataforma AGRARIAN para facilitar su adopción en otros proyectos europeos y su implementación en el territorio. "Apostamos por la ciencia abierta para que cualquier investigador o agricultor pueda reutilizar nuestros avances", concluye Boquet.

Agri-Precise se enmarca en la misión de la UOC de transición digital y sostenibilidad, y contribuye directamente a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU 2, agricultura sostenible; 9, industria, innovación e infraestructura, y 12, producción y consumo responsables.