Dissenyen una solució de geolocalització agrícola d'alta precisió per a zones rurals sense coberturaEl projecte Agri-Precise, liderat per personal investigador de la UOC, implementa un servei de posicionament centimètric i de baix consum energètic per a zones rurals amb escassa cobertura de comunicacions
Gràcies a les solucions implementades, es pot reduir en més d'un 90 % el consum energètic dels dispositius de monitoratge en el sector agrari, la qual cosa allarga la vida útil de les bateries i facilita mesuraments clau per a una agricultura més sostenible
En un context en què garantir la producció agrària i reduir els costos resulta fonamental per a la viabilitat de les explotacions agrícoles, el control eficient dels cultius s'ha convertit en una prioritat per a milers de professionals del camp. Però l'accés a eines avançades de monitoratge i gestió continua sent un desafiament, especialment en les zones rurals més aïllades, on la falta de connectivitat limita l'adopció d'innovacions tecnològiques. Aquesta bretxa digital dificulta la implantació de solucions d'agricultura de precisió capaces d'optimitzar l'ús de recursos, augmentar la productivitat i millorar la sostenibilitat de les explotacions.
Per tal que tècniques de precisió, com el guiat eficient de maquinària o la dosificació exacta de carburants, adob, fertilitzants i productes fitosanitaris, puguin aplicar-se de forma efectiva, disposar de dades de geolocalització fiables s’ha convertit en un requisit fonamental. Però l’accés a serveis de posicionament d’alta precisió encara és un repte per a moltes explotacions agrícoles, pels alts costos de subscripció i a la dependència de xarxes mòbils o d’infraestructures terrestres properes. Aquestes limitacions econòmiques i tècniques dificulten l’adopció de solucions d’agricultura de precisió, especialment a les zones rurals més remotes, on la manca de cobertura i d’infraestructures adequades continua sent una barrera per la modernització del sector.
Ara, l'equip d'Agri-Precise, liderat per personal investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha aconseguit portar el posicionament satel·litari de precisió centimètrica a zones rurals aïllades on no hi ha cobertura mòbil i on no és viable desplegar infraestructures de comunicació terrestres costoses. "El nostre enfocament permet utilitzar dispositius de camp molt més senzills, econòmics i eficients energèticament gràcies al seu funcionament intermitent, ja que la nostra innovació trasllada el càlcul pesat i la intel·ligència artificial directament al satèl·lit", detalla Guillem Boquet Pujadas, un dels autors principals d'aquest projecte, investigador del grup WiNE, adscrit al Centre de Recerca en Tecnologies Ètiques i Connectivitat per a la Humanitat (UOC-TECH).
Precisió sense dependència de grans infraestructures
Avui dia, gaudir de la geolocalització d'alta precisió al camp exigeix pagar subscripcions elevades i dependre de la cobertura mòbil o d'antenes terrestres pròximes, la qual cosa resulta inviable en molts llocs i moltes àrees rurals. A més, els sensors IoT actuals no tenen aquesta precisió o esgoten les bateries massa ràpid en enviar grans volums de dades al núvol.
Agri-Precise soluciona aquests desafiaments mitjançant petits dispositius autònoms instal·lats al camp, que recullen els senyals dels satèl·lits de navegació (GNSS, com ara GPS o Galileo) i els envien directament a satèl·lits de comunicacions en òrbita terrestre baixa (LEO), els quals processen i lliuren les dades validades a la plataforma agrícola europea AGRARIAN. D'aquesta manera, el sistema permet treballar amb precisió centimètrica en qualsevol explotació remota, sense dependre de torres de telefonia ni d'estacions terrestres.
"No cal comprar maquinària nova perquè el sistema funciona com un node autònom i lleuger que es pot acoblar a tractors, arreus, sensors de sòl ja existents o drons. De fet, tècnicament, el servei és independent del fabricant del maquinari i funciona amb qualsevol receptor estàndard que proporcioni observacions satel·litàries en format obert. És a dir, no cal utilitzar el node terrestre que hem desenvolupat nosaltres", afegeix Boquet, que fa valer la solució innovadora desenvolupada en aquest projecte.
“Han demostrat que és possible localitzar sensors o equips al camp amb una precisió de fins a un centímetre mitjançant connexions satel·litàries LEO intermitents”
Eficiència i innovació per a l'eficàcia del sector agrari
Els responsables d'aquest projecte han recorregut a dispositius de baix consum que es comuniquen directament amb satèl·lits LEO. Les dades obtingudes, tractades mitjançant algorismes de posicionament i intel·ligència artificial a bord del satèl·lit, s'integren al sistema de suport a la decisió de la plataforma oberta AGRARIAN perquè tant els agricultors com altres aplicacions agrícoles les puguin aprofitar de manera senzilla.
"Hem demostrat que és possible localitzar sensors o equips al camp amb una precisió de fins a un centímetre mitjançant connexions satel·litàries LEO intermitents. Aquest funcionament intermitent permet estalviar més del 90 % d'energia en els dispositius en comparació amb els sistemes tradicionals d'operació contínua", assenyala Boquet.
Això sí, cal tenir en compte que l'enviament de dades no és continu en tot moment, sinó que se sincronitza amb el pas periòdic dels satèl·lits LEO pel cel, i que la recepció de dades que habilita el posicionament exigeix un cel clar per captar bé els senyals dels satèl·lits de navegació.
De la mateixa manera, Agri-Precise permet que tant el motor de posicionament com un model compacte d'intel·ligència artificial s'executin en temps real sobre maquinari dissenyat per a satèl·lits per Ubotica i fent servir tecnologia de comunicació de molt baixa demanda energètica. Així, tècnicament, el node transmet paquets optimitzats mitjançant la tecnologia de comunicació NB-IoT cap a satèl·lits LEO de Sateliot, on s'executen el motor de posicionament i una xarxa neuronal que filtra les interferències abans de buidar les dades al sistema.
"El nostre conjunt d'estudis confirma que n'hi ha prou amb l'amplada de banda de comunicació d'un pas satel·litari per calcular posicions d'alta precisió amb baix consum", apunta l'investigador, que destaca que, a més, s'ofereix un servei obert i interoperable, integrat a la plataforma europea AGRARIAN, perquè qualsevol aplicació agrícola el pugui aprofitar.
Projecte validat en un entorn agrícola real
El projecte ha completat el desenvolupament tècnic i la validació científica tant en el banc de proves satel·litari d'AGRARIAN (amb tecnologia de Sateliot i Ubotica) com en un entorn agrícola real. En concret, l'octubre del 2026 es va executar la campanya de camp sobre un cultiu de blat a Catalunya, en col·laboració amb una explotació agrícola, utilitzant mitjans com ara tractors i drons, i es van aconseguir fins a un 99,86 % de posicions de màxima precisió.
"Durant les proves de comunicació satel·litària LEO, vam superar les limitacions d'amplada de banda del sistema i els passos orbitals de tot just tres minuts, amb la qual cosa es va optimitzar l'enviament de paquets. També es va resoldre la pèrdua de precisió del model d'IA en canviar d'ubicació geogràfica mitjançant calibratge estadístic, sense reentrenar el model", recalca Boquet.
Totes aquestes dades i el programari estaran en accés obert als repositoris de la plataforma AGRARIAN per facilitar-ne l'adopció en altres projectes europeus i la implementació en el territori. "Apostem per la ciència oberta perquè qualsevol investigador o agricultor pugui reutilitzar els nostres avenços", conclou Boquet.
Agri-Precise s'emmarca en la missió de la UOC de transició digital i sostenibilitat, i contribueix directament als objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU 2, agricultura sostenible; 9, indústria, innovació i infraestructura, i 12, producció i consum responsables.
Aquest projecte ha rebut finançament indirecte del programa de recerca i innovació Horitzó Europa de la Unió Europea a través del projecte AGRARIAN (acord de subvenció núm. 101134128). Més informació: https://agrarian-project.eu/open-call-2-projects/.
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