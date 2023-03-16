En el marco del quinto cumpleaños de la Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, un nuevo estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universidad Católica del Norte de Chile, publicado en AI & Society, examina cómo interpreta la ciencia la transformación de la creatividad.

La investigación analiza los cuarenta artículos más influyentes publicados entre 2020 y febrero de 2025 para entender cómo cambia la IA generativa la producción y la evaluación de la creatividad cultural.

Los resultados muestran que el debate científico se ha desplazado progresivamente de la pregunta sobre si la IA puede ser considerada creativa hacia una cuestión más amplia: cómo transforman estos sistemas las condiciones en las que la creatividad se produce, se evalúa y se reconoce.

En palabras del primer autor del estudio, Iván Sánchez-López , investigador Ramón y Cajal del grupo de investigación MEDIACCIONS del Centro de Investigación Interdisciplinario en Transformaciones Sociales y Culturales (UOC-TRÀNSIC): "La pregunta ya no es solo si una inteligencia artificial puede ser creativa. Lo que está cambiando es quién crea, quién evalúa y quién tiene autoridad para decidir qué reconocemos como creativo".

Reorganización del trabajo creativo y nuevas tensiones

Según la literatura analizada, la IA puede ampliar la capacidad creativa mediante una ideación más rápida, la exploración de un número más grande de alternativas, el prototipado acelerado y nuevas formas de interacción entre personas y sistemas generativos. Al mismo tiempo, esta expansión modifica la distribución del trabajo, ya que una parte del esfuerzo se desplaza de la ejecución directa hacia la definición de objetivos y restricciones, la selección, la edición, la evaluación y la justificación de los resultados.