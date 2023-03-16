La IA altera la creatividad y abre el debate sobre la autoría, la evaluación y la legitimidadUn estudio de la UOC analiza los cuarenta estudios científicos más citados sobre creatividad e inteligencia artificial
La investigación muestra que la IA amplía las posibilidades de ideación, pero también traslada parte del trabajo creativo hacia la selección, la edición, la evaluación y la justificación de los resultados
En el marco del quinto cumpleaños de la Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, un nuevo estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universidad Católica del Norte de Chile, publicado en AI & Society, examina cómo interpreta la ciencia la transformación de la creatividad.
La investigación analiza los cuarenta artículos más influyentes publicados entre 2020 y febrero de 2025 para entender cómo cambia la IA generativa la producción y la evaluación de la creatividad cultural.
Los resultados muestran que el debate científico se ha desplazado progresivamente de la pregunta sobre si la IA puede ser considerada creativa hacia una cuestión más amplia: cómo transforman estos sistemas las condiciones en las que la creatividad se produce, se evalúa y se reconoce.
En palabras del primer autor del estudio, Iván Sánchez-López, investigador Ramón y Cajal del grupo de investigación MEDIACCIONS del Centro de Investigación Interdisciplinario en Transformaciones Sociales y Culturales (UOC-TRÀNSIC): "La pregunta ya no es solo si una inteligencia artificial puede ser creativa. Lo que está cambiando es quién crea, quién evalúa y quién tiene autoridad para decidir qué reconocemos como creativo".
Reorganización del trabajo creativo y nuevas tensiones
Según la literatura analizada, la IA puede ampliar la capacidad creativa mediante una ideación más rápida, la exploración de un número más grande de alternativas, el prototipado acelerado y nuevas formas de interacción entre personas y sistemas generativos. Al mismo tiempo, esta expansión modifica la distribución del trabajo, ya que una parte del esfuerzo se desplaza de la ejecución directa hacia la definición de objetivos y restricciones, la selección, la edición, la evaluación y la justificación de los resultados.
Sobre esta transformación, Gemma San Cornelio, coautora del trabajo, responsable del grupo de investigación MEDIACCIONS y catedrática de los Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación, señala: "La IA nos permite producir más y más rápido, pero eso no quiere decir necesariamente que seamos más creativos".
“El aumento de la producción tiene adheridas problemáticas com las del "AI slop" o la monocultura estética”
El artículo plantea que la creatividad mediada por IA no se debe entender únicamente como una capacidad individual ni como el resultado autónomo de una máquina, sino como un proceso sociotécnico en el que interactúan personas, modelos, datos, interfaces, criterios de evaluación y estructuras institucionales.
Este escenario genera nuevas tensiones. El aumento de la capacidad de producción no resuelve las preguntas sobre quién es autor de un resultado, cómo debe evaluarse su originalidad, quién asume la responsabilidad sobre los contenidos generados o qué instituciones tienen capacidad para legitimarlos. En este contexto, la autoría tiende a distribuirse entre actividades como la definición de condicionantes, la interacción con el sistema, la selección y la edición, mientras que la evaluación se convierte en un espacio central de disputa.
Así, la investigación identifica una doble transformación: por un lado, la IA amplía las posibilidades de producción, experimentación y exploración; por otro, intensifica las disputas alrededor de la autoría, la autenticidad, el trabajo, el acceso, la responsabilidad y la legitimidad.
En este sentido, Iván Sánchez-López advierte que este aumento de la producción "lleva adheridas problemáticas como las de la AI slop (basura digital generada por IA) o la monocultura estética (tendencia a reproducir los mismos patrones estéticos), en las que proliferan modelos de diseño que tienden a la homogeneización".
Desigualdades y retos no resueltos
El artículo también cuestiona la idea de que facilitar el acceso a herramientas generativas implica automáticamente democratizar la creatividad. Aunque estas tecnologías pueden reducir algunas barreras de producción, es posible que aparezcan nuevas desigualdades relacionadas con la alfabetización digital, los recursos disponibles, los sesgos, la lengua, el acceso a los modelos o la capacidad para evaluar críticamente los resultados. En este sentido, las barreras se pueden desplazar de la producción hacia la evaluación, la credibilidad y el reconocimiento institucional.
Además, el estudio identifica dos ausencias importantes en la literatura científica más citada: por un lado, la atención todavía limitada al impacto ambiental de las infraestructuras de IA, incluidos el consumo energético, el uso de agua, los centros de datos y otros efectos asociados en los sistemas generativos; por otro, la baja presencia de perspectivas procedentes del Sur Global y de contextos minorizados, que limita la diversidad de miradas en el debate científico sobre la creatividad y la inteligencia artificial.
Esta investigación contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, especialmente al 9, industria, innovación e infraestructura; el 10, reducción de las desigualdades, y el 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Asimismo, se alinea con las misiones de investigación de la UOC Cultura para una sociedad crítica y Tecnología ética y humana, que promueven una mirada crítica, inclusiva y responsable sobre las transformaciones culturales y tecnológicas.
Artículo de referencia:
Sánchez-López, I., Méndiz-Rojas, H. & San Cornelio, G. Expanded productivity, contested authority: creativity and AI in high-impact research. AI & Soc (2026). https://doi.org/10.1007/s00146-026-03213-4
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