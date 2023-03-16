Orientación e información en un momento clave

El alumnado autista puede encontrar dificultades para avanzar en su formación profesional cuando llega el momento de hacer prácticas en empresas. Y a menudo el problema no está en sus conocimientos, sino en la falta de preparación específica para el entorno laboral, la asignación a empresas que no encajan con su perfil o la ausencia de apoyo en este proceso. Los equipos de tutoría, por ejemplo, no cuentan habitualmente ni con los conocimientos ni con el tiempo necesarios para adaptarse a las necesidades de los alumnos autistas.

A partir de la necesidad de aumentar la accesibilidad y la inclusión durante el periodo de prácticas, nace el proyecto Access2Work AI, que da lugar al primer contacto sostenido del alumno con un entorno laboral real. "Si esta fase no es accesible e inclusiva, puede generar ansiedad, interrupciones de las prácticas, retrasos en la titulación o abandono, incluso cuando la persona tiene las competencias técnicas requeridas", explica Mónica Cerdán, investigadora principal del proyecto. "Mejorar esta etapa permite prevenir una exclusión que después se prolonga en el mercado de trabajo, aprovechar capacidades y talento que con frecuencia quedan invisibilizados, y aumentar la autonomía y la confianza del alumnado", añade.

La solución, de acuerdo con Cerdán, pasa por hacer explícitas las expectativas, preparar mejor al alumno, prever los apoyos necesarios, y favorecer una asignación adecuada entre su perfil y la empresa de prácticas. Para conseguirlo, el proyecto propone crear un marco de competencias que sirva de referencia para los tutores, diseñar materiales formativos accesibles, y desarrollar una IA capaz de resolver dudas y orientar tanto a alumnos como a tutores.

Una IA como herramienta de apoyo

Access2Work AI trabaja en la creación de una IA que estará integrada en una plataforma web accesible y multilingüe y que podrá responder en tiempo real a preguntas recurrentes sobre la preparación de las prácticas. "Para el alumnado, ofrecerá una orientación predecible y paso a paso sobre cuestiones como el currículo, las rutinas y las expectativas de la empresa, los derechos y las condiciones de accesibilidad, o la forma de afrontar situaciones imprevistas. Para los tutores, facilitará consultas sobre inclusión, asignación de empresas, comunicación y seguimiento del alumnado", explica Cerdán.

La IA estará limitada al ámbito de las prácticas de FP —no ofrecerá información sobre otros temas— y se basará en el marco de competencias, los módulos pedagógicos y los protocolos éticos del proyecto. El marco de competencias define las competencias, habilidades, estrategias y apoyos que el alumnado necesita antes de iniciar las prácticas. Los materiales accesibles vinculados a este marco ayudan al alumnado y al equipo de tutoría a anticipar situaciones laborales y afrontarlas paso a paso, en un entorno seguro.

De este modo, la IA no sustituirá al tutor, sino que se convertirá en un elemento de apoyo. Otra de las claves de este proyecto es que los alumnos no son solo usuarios finales de estas herramientas, sino también cocreadores y evaluadores. "En la primera fase, doce alumnos autistas, seis tutores de FP y dos representantes de pymes ayudarán a identificar las situaciones que deben trabajarse, la forma de presentar la información, el lenguaje, los ejemplos y los tipos de interacción que resulten más claros y útiles", explica Cerdán.

"Posteriormente, otros cuarenta alumnos autistas de centros de Lituania y Eslovenia probarán la plataforma y la IA junto con un grupo de entre doce y dieciséis tutores. Evaluarán la claridad, la utilidad, la accesibilidad cognitiva y la posible sobrecarga, y sus aportaciones servirán para corregir los contenidos y el funcionamiento antes de cerrar la versión validada", añade la investigadora, adscrita al centro UOC-DIGIT.

Un proyecto a escala europea

La UOC coordina y desarrolla la parte pedagógica y tecnológica de este proyecto, que se llevará a cabo entre septiembre de 2026 y febrero de 2028, en colaboración con los centros de formación profesional Kautech, en Lituania, y Šolski Center Velenje, en Eslovenia. Tras la fase inicial, el proyecto piloto se pondrá a prueba en estos centros.

"Al probar la solución en España, Lituania y Eslovenia, podremos obtener evidencia sobre su utilidad en distintos sistemas de FP, idiomas y contextos laborales. Los principales resultados se publicarán como recursos educativos abiertos en español, lituano, esloveno e inglés", señala Cerdán. Además, el proyecto plantea la creación de un kit de replicación que explicará cómo adaptar el marco, los materiales, la plataforma y la configuración de la IA con requisitos técnicos y económicos reducidos. De este modo, el proyecto podrá ser replicado por distintos centros.

"El objetivo es contactar con al menos 150 centros de FP europeos y lograr que un mínimo del 30 % (es decir, 45 centros) manifieste un interés documentado en probar o adaptar el modelo. La UOC prevé mantener la plataforma disponible durante al menos tres años tras la finalización del proyecto. Así, aspiramos a que Access2Work AI no quede como una prueba piloto aislada, sino que contribuya a incorporar de forma estable la accesibilidad y la neuroinclusión en la preparación de las prácticas de alumnos con autismo", concluye la investigadora.