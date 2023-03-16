Desde esta perspectiva, el GrEPG ya hace tiempo que estudia cómo mejorar las habilidades lingüísticas de los niños en general y ha diseñado diversos materiales con tal fin. Pero esta investigación es la primera dedicada a niños y niñas con trastornos de neurodesarrollo. Este último estudio se ha publicado en la revista Early Childhood Education. Pilar Prieto (directora del GrEPG de la UPF), Julia Florit (miembro del GrEPG durante este estudio, actualmente vinculada a la Universidad de las Islas Baleares) y Alfonso Igualada (logopeda e investigador vinculado al NeuroDevelop eHealth Lab, del grupo de investigación GRECIL en la UOC) son los coautores del artículo.

Demostrada la eficacia del modelo con niños y niñas de 3 a 7 años de toda Cataluña

El estudio parte de una muestra de 50 niños catalanohablantes y castellanohablantes de entre 3 y 7 años, ya que ésta es la franja de edad en la que los niños y niñas empiezan a articular relatos algo más complejos. La muestra se ha dividido en dos partes: un grupo experimental formado por 16 niños con necesidades especiales con los que se ha desarrollado el nuevo modelo de intervención y un grupo de control (con el que no se ha aplicado el modelo) de 33 niños: 17 con trastornos de neurodesarrollo y 16 sin necesidad especial. Los niños corresponden a 7 escuelas y 8 centros clínicos.

Los 16 niños del primer grupo realizaron 9 sesiones de trabajo individualizadas, mayoritariamente con su logopeda y, en algunos casos, con maestros de audición y lenguaje, que dan soporte especializado a los alumnos con dificultades de comunicación. En estas sesiones, los niños visionaban vídeos sobre tres cuentos diferentes, todos ellos protagonizados por un capibara que debía resolver diferentes retos. En la primera versión de cada cuento no había diálogos y los niños tenían que concentrarse sólo en los gestos y movimientos de los personajes, y, en la segunda, se añadían las palabras. Después, guiados por los profesionales, debían reexplicar estas mismas historias por partes, de forma secuencial, o narrar nuevos cuentos.

Las sesiones eran de 30 minutos, una duración óptima para garantizar un nivel adecuado de concentración y atención. Como se hacían una vez por semana, la intervención se prolongó durante más de un trimestre. Antes y después de este período, se evaluaron las habilidades de expresión oral de todos los niños de muestra. Los resultados indican que el nuevo modelo de intervención mejora significativamente las habilidades de los niños y niñas con autismo y trastornos del lenguaje para estructurar los elementos clave de un relato (la identificación de los personajes, el problema planteado, las acciones para afrontarlo y la resolución). Después de todas las sesiones, los niños con trastornos obtuvieron una puntuación de 3,77 (sobre 6) al narrar una historia nueva (que no habían escuchado antes), muy cerca del 4,04 de los niños y niñas sin necesidades especiales. Por el contrario, los niños con estos trastornos del grupo de control obtuvieron una puntuación significativamente inferior (2,29). Sin embargo, será necesario estudiar la evolución de estos efectos a largo plazo para determinar si las diferencias observadas se mantienen.

Durante la intervención, también se siguió un proceso de evaluación continuada, con el que se constató que, cuanto menos ayudas y pistas necesita un niño para responder correctamente a preguntas sobre los cuentos, mayor es su potencial de aprendizaje.

De cara al futuro, el equipo de investigación apunta a un nuevo reto. Aunque los niños con trastornos mejoran sus habilidades para estructurar un relato con el nuevo método, no se han detectado mejoras significativas en sus capacidades para profundizar en los estados mentales o emociones de los personajes, que los relatos no suelen transmitir de forma explícita. Reforzar estas habilidades podría requerir un entrenamiento específico o más sostenido en el tiempo.