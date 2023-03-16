Impulsen un assistent d'IA per donar suport a les pràctiques d'FP de l'alumnat autistaEl projecte, coordinat per la UOC, crearà un marc pedagògic i materials que serviran de base per a aquesta IA
Access2Work AI es provarà amb alumnes i tutors de centres d'FP
Durant el curs 2024-2025, més de 3.000 alumnes amb autisme es van asseure a les aules de formació professional (FP) d'Espanya. Amb prou feines sumaven un 3,5 % del total, un percentatge molt més baix que en altres etapes educatives, segons dades de la Confederació Autisme Espanya. Entre les causes, hi ha el fet que, en les etapes postobligatòries, el suport a aquest alumnat amb necessitats educatives especials es redueix considerablement i, consegüentment, també disminueixen la matriculació i la permanència d'aquest col·lectiu.
El projecte Access2Work AI, cofinançat per la Unió Europea, cerca mitigar aquest problema centrant-se en un punt clau de la formació d'aquests alumnes: el moment en què fan les primeres pràctiques professionals. Aquesta iniciativa, finançada pel programa europeu Erasmus+, està coordinada per Mònica Cerdán, investigadora del grup de recerca interdisciplinari sobre les TIC - Laboratori d'Intel·ligència Artificial (i2TIC-IA Lab) i professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En una de les fases del projecte també participen Ana Isabel Jiménez Zarco, del seu mateix grup, i José Carlos Ramos, del Knowledge and Information Management in Organizations Research Group (KIMO). Els tres formen part del centre de recerca UOC-DIGIT i són professorat dels Estudis d'Economia i Empresa.
L'objectiu és crear un marc pedagògic amb materials accessibles i un assistent d'IA per preparar aquesta transició al món laboral de manera anticipada, estructurada i acompanyada per professionals.
“El fet de millorar aquesta etapa permet prevenir una exclusió que després es prolonga en el mercat laboral”
Orientació i informació en un moment clau
L'alumnat autista es pot trobar amb dificultats per avançar en la formació professional quan arriba l'hora de fer pràctiques a l'empresa. I sovint el problema no són els coneixements adquirits, sinó la falta de preparació específica per a l'entorn laboral, l'assignació a empreses que no encaixen amb el seu perfil o l'absència de suport en aquest procés. Els equips de tutoria, per exemple, habitualment no tenen ni els coneixements ni el temps necessaris per adaptar-se a les necessitats dels alumnes autistes.
A partir de la necessitat d'augmentar l'accessibilitat i la inclusió durant el període de pràctiques, neix el projecte Access2Work AI, que dona lloc al primer contacte sostingut de l'alumne amb un entorn laboral real. "Si aquesta fase no és accessible i inclusiva, pot generar ansietat, interrupcions de les pràctiques, retards en la titulació o abandonament, fins i tot quan la persona té les competències tècniques exigides", explica Mónica Cerdán, investigadora principal del projecte. "El fet de millorar aquesta etapa permet prevenir una exclusió que després es prolonga en el mercat laboral, aprofitar capacitats i talent que sovint queden invisibilitzats, i augmentar l'autonomia i la confiança de l'alumnat", afegeix.
La solució, d'acord amb Cerdán, implica fer explícites les expectatives, preparar millor l'alumne, preveure els suports necessaris, i afavorir una assignació adequada entre el seu perfil i l'empresa de pràctiques. Per aconseguir-ho, el projecte proposa crear un marc de competències que serveixi de referència per als tutors, dissenyar materials formatius accessibles, i desenvolupar una IA capaç de resoldre dubtes i orientar tant alumnes com tutors.
Una IA com a eina de suport
Access2Work AI treballa en la creació d'una IA que estarà integrada en una plataforma web accessible i multilingüe i que podrà respondre en temps real a preguntes recurrents sobre la preparació de les pràctiques. "Per a l'alumnat, oferirà una orientació predictible i pas a pas sobre qüestions com el currículum, les rutines i les expectatives de l'empresa, els drets i les condicions d'accessibilitat, o la manera d'afrontar situacions imprevistes. Per als tutors, facilitarà consultes sobre inclusió, assignació d'empreses, comunicació i seguiment de l'alumnat", explica Cerdán.
La IA estarà limitada a l'àmbit de les pràctiques d'FP —no oferirà informació sobre altres temes— i es basarà en el marc de competències, els mòduls pedagògics i els protocols ètics del projecte. El marc de competències defineix les competències, les habilitats, les estratègies i els suports que l'alumnat necessita abans de començar les pràctiques. Els materials accessibles vinculats a aquest marc ajuden l'alumnat i l'equip de tutoria a anticipar situacions laborals i afrontar-les pas a pas, en un entorn segur.
D'aquesta manera, la IA no substituirà el tutor, sinó que es convertirà en un element de suport. Una altra de les claus d'aquest projecte és que els alumnes no són només usuaris finals d'aquestes eines, sinó també cocreadors i avaluadors. "Durant la primera fase, dotze alumnes autistes, sis tutors d'FP i dos representants de pimes ajudaran a identificar les situacions que s'han de treballar, la manera de presentar la informació, el llenguatge, els exemples i els tipus d'interacció que resultin més clars i útils", explica Cerdán.
"Posteriorment, quaranta alumnes autistes de centres de Lituània i Eslovènia provaran la plataforma i la IA juntament amb un grup d'entre dotze i setze tutors. Avaluaran la claredat, la utilitat, l'accessibilitat cognitiva i la possible sobrecàrrega de l'eina, i les seves aportacions serviran per corregir els continguts i el funcionament abans de tancar la versió validada", afegeix la investigadora, adscrita al centre UOC-DIGIT.
Un projecte a escala europea
La UOC coordina i desenvolupa la part pedagògica i tecnològica d'aquest projecte, que es durà a terme entre el setembre del 2026 i el febrer del 2028, en col·laboració amb els centres de formació professional Kautech, a Lituània, i Šolski Center Velenje, a Eslovènia. Després de la fase inicial, el projecte pilot es posarà a prova en aquests centres.
"Després de provar la solució a Espanya, Lituània i Eslovènia, podrem obtenir evidència sobre la utilitat de l'eina en diferents sistemes d'FP, idiomes i contextos laborals. Els resultats principals es publicaran com a recursos educatius oberts en castellà, lituà, eslovè i anglès", assenyala Cerdán. A més, el projecte planteja la creació d'un kit d'adaptació que explicarà com es poden adequar el marc, els materials, la plataforma i la configuració de la IA amb requisits tècnics i econòmics reduïts. D'aquesta manera, el projecte es podrà reproduir en diferents centres.
"L'objectiu és contactar amb almenys 150 centres d'FP europeus i aconseguir que un mínim del 30 % (és a dir, 45 centres) manifesti un interès documentat a provar o adaptar el model. La UOC preveu mantenir la plataforma disponible durant almenys tres anys un cop hagi acabat el projecte. Així, tenim la intenció que Access2Work AI no quedi com una prova pilot aïllada, sinó que contribueixi a incorporar de manera estable l'accessibilitat i la neuroinclusió en la preparació de les pràctiques d'alumnes amb autisme", conclou la investigadora.
Aquest projecte s'emmarca en la missió de recerca "L'educació del futur" i afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat; 8, treball decent i creixement econòmic, i 10, reducció de les desigualtats.
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