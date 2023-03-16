Arranca GLIOGEN-X “From Magnetic Resonance Imaging to Molecular Signatures: Generative AI for Virtual Biopsy in Gliomas”, el proyecto de investigación que tiene como objetivo verificar si las imágenes de resonancia magnética (RM) cerebral ya contienen la información necesaria para caracterizar el perfil molecular de los gliomas. Se trata de un nuevo enfoque en la neurooncología, basado en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), para demostrar cómo las técnicas de imagen pueden proporcionar información sobre las características moleculares del tumor, hacia un proceso diagnóstico no invasivo y personalizado.

La UOC participa en el proyecto a través del grupo de investigación NeuroADaS Lab Cognitive Neuroscience and Applied Data Science Lab, adscrito al eHealth Centre. El proyecto lo coordina la PYME de Siena Siena Imaging s.r.l., y cuenta también como socios con la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS), la Universidad de Mánchester y la Northern Care Alliance NHS Foundation Trust (entidad afiliada). Es uno de los 7 proyectos financiados por el European Innovation Council (EIC) en el marco de una convocatoria Pathfinder Challenges, dedicada a la investigación de frontera de alto riesgo y alto potencial. GLIOGEN-X está financiado con un presupuesto total de 3.996.043,38 euros para una duración de 4 años.

“Para la UOC, formar parte de un proyecto europeo EIC Pathfinder como GLIOGEN-X es especialmente relevante, tanto por el alto nivel de competitividad de este programa como por la ambición científica de los proyectos que se impulsan en investigación sobre el cáncer. Esta participación refuerza el compromiso de la UOC con una investigación puntera, interdisciplinaria y orientada a generar un impacto real en la salud y en la vida de las personas”, afirma Ferran Prados, investigador principal del NeuroADaS Lab.

El foco del proyecto, los gliomas, son los tumores cerebrales más comunes en adultos, con más de 27.700 nuevos casos al año en Europa. Entre estos, la forma más agresiva, el glioblastoma, tiene una supervivencia media de 12-15 meses. Además, se estima que la incidencia de los tumores del sistema nervioso central crecerá un 50% para el 2045. Hoy en día, el diagnóstico y la selección terapéutica se basan en el perfil molecular del tumor, “legible” únicamente mediante la biopsia: procedimientos invasivos y no siempre practicables, como en el caso de pacientes frágiles o con tumores en localizaciones profundas.