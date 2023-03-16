"SynaptIA nace de la idea de trasladar lo aprendido con la experiencia clínica al aula, ya que es muy difícil enseñar a tratar a pacientes, porque muchas de las habilidades se aprenden, precisamente, interactuando con ellos", explica Iker Villanueva. "En las simulaciones presenciales, los recursos necesarios son enormes, incluyendo personal docente, actores, espacios… Además, una vez finalizada la simulación, el estudiantado no puede seguir entrenando", subraya. Ahí es donde SynaptIA aporta una alternativa, ya que "permite interactuar con pacientes realistas en cualquier momento y lugar, desde el móvil o el ordenador", indica Villanueva.

Pacientes virtuales

El avance de la inteligencia artificial permite dar una nueva dimensión a la formación de los profesionales sanitarios, como demuestra esta plataforma, finalista de SpinUOC, el programa con el que la plataforma Hubbik impulsa iniciativas emprendedoras basadas en tecnología que nacen en el seno de la comunidad universitaria de la UOC y que celebró su final el pasado 18 de junio.

En este sentido, SynaptIA permite crear chatbots basados en IA que "se comportan como pacientes", explica su impulsor. Sin embargo, la diferencia respecto a los chatbots que habitualmente se utilizan, como ChatGPT, Gemini o Claude, es que SynaptIA cambia su propio enfoque y comportamiento, ya que "normalmente, este tipo de sistemas están preparados para ayudar al humano, no para comportarse como pacientes y dejarse ayudar", apunta.

De este modo, los fisioterapeutas en formación, o sus profesores, pueden diseñar modelos de pacientes que reúnen características típicas que encontrarán durante la práctica clínica real, incluyendo el tipo y la frecuencia del dolor que dicen sentir, la intensidad, los antecedentes o los síntomas asociados, lo que obligará al estudiante a encontrar respuestas a cada necesidad. "También tienen rasgos de cierta 'personalidad', ya que hemos diseñado pacientes tímidos, muy habladores o vergonzosos", añade Iker Villanueva.

Evaluación automatizada

Otro de los puntos fuertes de SynaptIA es que incorpora evaluadores automatizados basados también en IA para analizar y calificar las interacciones de los estudiantes con los pacientes sintéticos. "Una vez finalizada la interacción con el paciente, la conversación se vuelca al evaluador y se proporciona un feedback inmediato", explica Villanueva.

Para ello, se utilizan rúbricas diseñadas por el personal docente, de modo que la evaluación no difiere mucho de la que haría un profesor. En un estudio comparativo realizado por los creadores de SynaptIA, se alcanzó hasta un 87 % de concordancia entre las evaluaciones llevadas a cabo por docentes humanos y por el sistema automatizado, lo que asegura la calidad de la formación.

En este sentido, desde SynaptIA aseguran que no pretenden eliminar las interacciones entre humanos, "sino poder trabajar ciertos contenidos y competencias de forma remota sin los límites de la simulación tradicional", aclara Villanueva, quien subraya que la plataforma es un complemento a la formación tradicional tanto para estudiantes universitarios como para profesionales en activo que desean actualizar sus conocimientos. "Siempre recomendamos que la herramienta se use en el marco de la evaluación formativa y no de la sumativa, que siempre debe ser realizada por el profesorado", puntualiza Iker Villanueva.

En todo caso, lo que evidencian plataformas como SynaptIA es que la inteligencia artificial puede desempeñar un papel esencial en la formación en todos los niveles y, en particular, en las profesiones del ámbito sanitario. "Estas herramientas han venido para quedarse", asegura el alumni de la UOC, quien recomienda "implementar estas tecnologías desde la ética y con un punto de vista humanista, pero sin poner puertas al mar porque, nos guste o no, la inteligencia artificial formará parte de la formación sanitaria y no sanitaria del futuro".

SynaptIA ha sido uno de los proyectos finalistas del SpinUOC 2026, un certamen anual que premia proyectos innovadores con potencial para cambiar la forma de entender el mundo. El SpinUOC "me ha permitido conocer otros proyectos muy interesantes y conectar con personas con mucho potencial", explica Iker Villanueva.

Este proyecto emprendedor se alinea con el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU 3, salud y bienestar.