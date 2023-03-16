SynaptIA, la plataforma que permet a fisioterapeutes practicar amb pacients generats per IAUna plataforma de formació en línia permet crear pacients virtuals per practicar tècniques de fisioteràpia en un ecosistema automatitzat
El projecte ha estat un dels finalistes de l'SpinUOC, el programa d'emprenedoria que premia iniciatives innovadores
La formació dels professionals sanitaris és un dels grans reptes de l'àmbit acadèmic. Tradicionalment, tant metges com infermers o fisioterapeutes han practicat amb animals, cossos humans, voluntaris o maniquins especialment dissenyats per a tasques formatives. Però es tracta de processos complexos, costosos i, a vegades, delicats, que exigeixen protocols estrictes i una base formativa avançada per evitar lesions o danys al voluntari, i també per complir les regulacions ètiques.
Ara, un projecte liderat per Iker Villanueva, alumni del màster universitari de Salut Digital (E-health) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), proposarà transformar la formació sanitària mitjançant la intel·ligència artificial. Es tracta de SynaptIA, una plataforma de formació en línia basada en intel·ligència artificial (IA) dissenyada per generar humans virtuals per practicar tècniques de fisioteràpia en un entorn automatitzat.
“SynaptIA permet interactuar amb pacients realistes en qualsevol moment i lloc, des del mòbil o l’ordinador”
"SynaptIA neix de la idea de traslladar l'aprenentatge adquirit amb l'experiència clínica a l'aula, ja que és molt difícil ensenyar a tractar pacients, perquè moltes de les habilitats s'aprenen, precisament, interactuant amb ells", explica Iker Villanueva. "En les simulacions presencials, els recursos necessaris són enormes, incloent-hi personal docent, actors, espais… A més, una vegada acabada la simulació, l'estudiantat no pot continuar entrenant", subratlla. Aquí és on SynaptIA aporta una alternativa, ja que "permet interactuar amb pacients realistes en qualsevol moment i lloc, des del mòbil o l'ordinador", indica Villanueva.
Pacients virtuals
Els avenços de la intel·ligència artificial permeten donar una nova dimensió a la formació dels professionals sanitaris, com demostra aquesta plataforma, finalista de l'SpinUOC, el programa amb què la plataforma Hubbik impulsa iniciatives emprenedores basades en tecnologia que neixen dins de la comunitat universitària de la UOC i que va celebrar la final el 18 de juny.
En aquest sentit, SynaptIA permet crear xatbots basats en IA que "es comporten com si fossin pacients", explica l'impulsor del projecte. No obstant això, la diferència respecte als xatbots que es fan servir habitualment, com ara ChatGPT, Gemini o Claude, és que SynaptIA canvia el seu propi enfocament i comportament, ja que "normalment, aquesta mena de sistemes estan preparats per ajudar els humans, no per comportar-se com a pacients i deixar-se ajudar", apunta.
D'aquesta manera, els fisioterapeutes en formació, o els seus professors, poden dissenyar models de pacients que reuneixen característiques típiques que trobaran durant la pràctica clínica real, incloent-hi el tipus i la freqüència del dolor que afirmen que senten, la intensitat, els antecedents o els símptomes associats, fet que obligarà l'estudiant a trobar respostes a cada necessitat. "També tenen trets de certa 'personalitat', ja que hem dissenyat pacients tímids, molt parladors o vergonyosos", afegeix Iker Villanueva.
Avaluació automatitzada
Un altre dels punts forts de SynaptIA és que incorpora avaluadors automatitzats basats també en IA per analitzar i qualificar les interaccions dels estudiants amb els pacients sintètics. "Una vegada acabada la interacció amb el pacient, la conversa es trasllada a l'avaluador i es proporciona un feedback immediat", explica Villanueva.
Per fer-ho, s'utilitzen rúbriques dissenyades pel personal docent, de manera que l'avaluació no difereix gaire de la que faria un professor. En un estudi comparatiu fet pels creadors de SynaptIA, es va aconseguir fins a un 87 % de concordança entre les avaluacions dutes a terme per docents humans i les avaluacions fetes pel sistema automatitzat, cosa que assegura la qualitat de la formació.
En aquest sentit, des de SynaptIA asseguren que no pretenen eliminar les interaccions entre humans, "sinó poder treballar certs continguts i competències de manera remota sense els límits de la simulació tradicional", aclareix Villanueva, que subratlla que la plataforma és un complement a la formació tradicional tant per a estudiants universitaris com per a professionals en actiu que volen actualitzar els seus coneixements. "Sempre recomanem que l'eina es faci servir en el marc de l'avaluació formativa i no de la sumativa, que sempre ha de ser duta a terme pel professorat", puntualitza Iker Villanueva.
En tot cas, el que evidencien plataformes com SynaptIA és que la intel·ligència artificial pot exercir un paper essencial en la formació en tots els nivells i, en particular, en les professions de l'àmbit sanitari. "Aquestes eines han vingut per quedar-se", assegura l'alumni de la UOC, que recomana "implementar aquestes tecnologies des de l'ètica i amb un punt de vista humanista, però sense posar portes al camp perquè, ens agradi o no, la intel·ligència artificial formarà part de la formació sanitària i no sanitària del futur".
SynaptIA ha estat un dels projectes finalistes de l'SpinUOC 2026, un certamen anual que premia projectes innovadors amb potencial per canviar la manera d'entendre el món. L'SpinUOC "m'ha permès conèixer altres projectes molt interessants i connectar amb persones amb molt de potencial", explica Iker Villanueva.
Aquest projecte emprenedor s'alinea amb l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU 3, salut i benestar.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
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A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
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