La Generalitat otorga dos distinciones Jaume Vicens Vives a la UOCLa trayectoria docente innovadora y con impacto social de la profesora Amalia Creus y un proyecto del eLinC basado en analíticas de aprendizaje al servicio de la toma de decisiones reciben los galardones a la calidad docente universitaria
Amalia Creus, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación e investigadora principal del grupo de investigación NODES, y el proyecto De les dades a l'acció: un model multinivell basat en evidències per a la millora de la docència universitària, del eLearning Innovation Center (eLinC), han recibido dos distinciones Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Cataluña en reconocimiento a la calidad docente universitaria. Los galardones se entregarán en el marco del acto de inauguración del curso académico del sistema universitario catalán 2026-2027, que tendrá lugar el viernes 2 de octubre en la Universitat Autònoma de Barcelona.
Premio individual a Amalia Creus Quinteros
El Gobierno ha valorado con un premio individual la tarea de la profesora Amalia Creus por su trayectoria docente sólida, innovadora y comprometida con la transformación de la universidad y la responsabilidad social. Su práctica docente, basada en metodologías participativas, vincula el aprendizaje universitario con las necesidades de las entidades sociales y contribuye a una educación más inclusiva y antirracista. También se reconoce su contribución al desarrollo de iniciativas relacionadas con el uso crítico y responsable de la inteligencia artificial, que han tenido un impacto destacado tanto en la formación del estudiantado como en la transferencia de conocimiento a la sociedad.
Para la profesora galardonada, esta distinción significa un "reconocimiento a una forma de entender la universidad y la educación como un espacio de transformación social y de construcción colectiva". Creus explica que le hace "especial ilusión porque reivindica una trayectoria construida con proyectos y aprendizajes compartidos con muchas personas", en la que ha intentado "conectar la innovación docente con el compromiso por una educación más justa y transformadora".
A pesar de tratarse de un premio individual, la profesora vive el galardón como "un reconocimiento a la forma de hacer de la UOC, una universidad que ha convertido la innovación educativa en una parte esencial de su identidad" y que le ha permitido "explorar otras formas de enseñar y aprender, con la mirada puesta en lo que da sentido a la universidad: formar a personas capaces de comprender críticamente su entorno y contribuir a transformarlo".
Según Creus, las distinciones Jaume Vicens Vives "dan visibilidad y valor a la calidad y la innovación docente, y contribuyen a impulsar una educación superior más conectada con los retos de la sociedad". Por este motivo, vive este reconocimiento "con mucha alegría, pero también como un impulso para seguir trabajando en esta dirección".
Una trayectoria docente comprometida con el cambio social
A lo largo de su carrera académica, Creus ha situado la innovación docente como eje central de su actividad, y ha desarrollado propuestas que conectan el aprendizaje con la realidad social y profesional del estudiantado. Desde su participación en grupos y redes de innovación y transferencia hasta el liderazgo de proyectos institucionales, ha contribuido a impulsar iniciativas pioneras como las prácticas virtuales solidarias en comunicación y los trabajos finales participativos, que incorporan metodologías de aprendizaje-servicio y fomentan la colaboración con entidades para abordar problemáticas reales. Estas experiencias se han compartido y transferido en contextos internacionales, como el proyecto europeo ERASMUS+ CIRCLET (Currículum Innovation through Research with Communities)[GF1] , y han evidenciado su escalabilidad y capacidad de transferencia.
Su contribución a la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje se ha materializado también en el ámbito de la gestión académica y el liderazgo institucional. Como directora de programa y subdirectora de docencia, ha liderado la implementación del modelo pedagógico Reto Niu en los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, basado en retos profesionales y en el aprendizaje por competencias, así como una renovación integral del grado de Comunicación para adaptarlo a las necesidades emergentes del sector. Ha promovido, asimismo, iniciativas transversales de mejora docente, como el grupo de feedback formativo, transferido a escala internacional a través de publicaciones académicas, o talleres de innovación sobre inteligencia artificial e inclusión liderados en el marco de los ECIC, con un impacto directo en la calidad de la docencia y en la formación del profesorado.
En este contexto de transformación, destaca especialmente su rol como coordinadora académica del plan de acción de transformación de la evaluación digital, un proyecto estratégico impulsado por el Vicerrectorado de Docencia y Aprendizaje en el marco del grupo AFIA. Esta iniciativa responde a los retos que plantea la irrupción de la inteligencia artificial generativa y aborda cuestiones clave, como la validación de la autoría, la integridad académica, el carácter formativo de la evaluación y la integración crítica de la IA en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su despliegue tiene un impacto estructural en el modelo educativo de la UOC y una clara vocación de escalabilidad y transferencia institucional.
Uno de los rasgos más distintivos de su trayectoria es la capacidad de generar innovación con impacto social, articulando docencia, investigación y transferencia. En este sentido, destaca su participación en la creación de recursos educativos en abierto derivados de proyectos de investigación, como el Toolkit para una educación antirracista o un pódcast docente especializado, que contribuyen a la difusión del conocimiento y a la sensibilización social. Actualmente, Creus participa en el impulso de una línea estratégica orientada a consolidar el aprendizaje-servicio como elemento distintivo del modelo educativo de la UOC, en sintonía con los principios de la LOSU y los objetivos de desarrollo sostenible. En este marco, colidera, junto con la profesora Inés Martins, el desarrollo e impulso de las bases de una iniciativa institucional de clínicas universitarias, con el fin de reforzar la relación entre aprendizaje, práctica profesional y compromiso comunitario dentro de la UOC.
Paralelamente, como investigadora principal del grupo de investigación NODES, desarrolla una actividad investigadora transdisciplinaria con una clara vocación de transferencia social. Su investigación impulsa el desarrollo de marcos, herramientas y guías docentes que se orientan a garantizar la equidad, promover un uso crítico y ético de la IA y formar a profesionales capaces de actuar con responsabilidad en contextos digitales complejos.
Premio colectivo al proyecto De les dades a l'acció: un model multinivell basat en evidències per a la millora de la docència universitària, del eLinC
Además del premio individual a la profesora Amalia Creus, la UOC ha recibido una segunda distinción Jaume Vicens Vives. El Gobierno ha valorado con un premio colectivo el proyecto De les dades a l'acció: un model multinivell basat en evidències per a la millora de la docència universitària, cuyo objetivo es impulsar un modelo innovador de mejora de la docencia basado en la transformación de la información en evidencias que orienten la toma de decisiones académicas. Este proyecto está liderado por el equipo de Análisis del Aprendizaje y de la Docencia del eLinC, dirigido por Julio Meneses, catedrático de Métodos de Investigación de los Estudios de Educación e investigador del grupo de investigación Measuring and Improving Student Success (MISS).
Además del director, el equipo humano y profesional del eLinC que hay detrás de la iniciativa premiada está integrado por Anna Calvo, analista de datos e investigadora del grupo de investigación MISS; Jessica Sobreviela, analista de datos; Èric Pérez, ingeniero de datos, y Efrem Melián, analista cualitativo e investigador del grupo de investigación MISS.
El modelo impulsado por este proyecto, de carácter multinivel, integra información sobre la actividad docente y los resultados académicos para favorecer la coordinación entre los distintos actores implicados en la docencia y la gobernanza universitarias. De este modo, promueve un marco compartido de análisis, reflexión y corresponsabilidad orientado a mejorar la calidad de la experiencia formativa del estudiantado. El modelo articula diferentes niveles de responsabilidad, desde el personal docente colaborador y el profesorado responsable de asignatura hasta las direcciones de programa, las direcciones de estudios y los vicerrectorados.
El proyecto premiado nace en un contexto en el que las instituciones de educación superior cuentan con grandes volúmenes de datos sobre la actividad que se lleva a cabo en sus entornos de aprendizaje. Teniendo en cuenta este hecho, la iniciativa pretende impulsar una nueva cultura institucional en la que las analíticas de aprendizaje y de docencia no sean una finalidad en sí mismas, sino que se conviertan en un recurso al servicio de la acción. En este sentido, plantea que las evidencias necesarias para mejorar la calidad de la docencia se construyen a partir de procesos compartidos de interpretación y contextualización que permiten a los diferentes actores incorporarlas en las dinámicas de reflexión, coordinación e intervención vinculadas a su ámbito de responsabilidad académica.
Para ello, la iniciativa se concreta en el desarrollo de un modelo multinivel orientado a la toma de decisiones que integra tanto información obtenida en tiempo real sobre la actividad en las aulas como indicadores de rendimiento y la satisfacción de los estudiantes. Estas evidencias permiten relacionar el desarrollo de la docencia con los resultados académicos e incorporar esta lectura a los procesos institucionales de seguimiento, evaluación y mejora.
El modelo se despliega a través del ecosistema de aplicaciones SAA (seguimiento de la actividad académica), que opera a diferentes escalas, desde la asignatura y el programa hasta los estudios y la universidad, y articula una doble mirada sobre la docencia. Por un lado, presenta una perspectiva síncrona que permite hacer un seguimiento del desarrollo de la actividad académica en las aulas e identificar situaciones que requieren actuaciones específicas durante el semestre en curso. Por el otro lado, adopta una perspectiva diacrónica que permite relacionar estas dinámicas con la evolución de los resultados académicos obtenidos por los estudiantes para orientar procesos sostenidos de mejora.
En este marco, uno de los elementos centrales del modelo es la habilitación de conversaciones informadas entre los distintos actores involucrados en el seguimiento, la coordinación y la gobernanza académica, con el acompañamiento y el apoyo del personal de gestión que participa en estos procesos. Estas conversaciones permiten construir significados compartidos sobre la calidad de la docencia, promover la reflexión sobre las prácticas educativas e identificar oportunidades de mejora.
El impacto transformador de la iniciativa se concreta, de este modo, en la capacidad que ofrece a los diferentes actores de analizar el día a día de las aulas, interpretar la relación con los resultados académicos e intervenir de forma sostenida en la mejora de la docencia.
En este escenario, "las evidencias dejan de ser únicamente un instrumento de análisis al servicio de la diagnosis para convertirse en un motor de transformación institucional basado en la construcción colectiva de conocimiento, que, en último término, permite poner en práctica una responsabilidad distribuida hacia la experiencia formativa de los estudiantes", explica Meneses.
El impacto de las evidencias en la docencia
El proyecto premiado por la Generalitat se ha ido desplegando progresivamente en la UOC y se ha convertido en un recurso clave para el seguimiento de la docencia, la coordinación académica y la gobernanza institucional.
En el caso de la práctica docente, la incorporación de evidencias permite acompañar el proceso de enseñanza —desde la planificación hasta la evaluación— y analizar cómo se desarrolla en las aulas. En cuanto a la dirección académica de los programas, las evidencias permiten hacer un seguimiento de las dinámicas asociadas al desarrollo de las asignaturas e identificar oportunidades de mejora. A escala institucional, la incorporación de evidencias favorece el desarrollo de nuevas prácticas vinculadas con los procesos de gobernanza y con la definición de prioridades estratégicas para mejorar la calidad de la docencia.
Según Meneses, "la implicación del personal académico y de gestión para hacer realidad la aplicación de este proyecto de innovación basado en datos" es la clave del éxito. Solo así se entiende que esta iniciativa institucional se haya convertido en "un instrumento útil y en constante evolución al servicio de la mejora de la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes", concluye el experto del eLinC.
Distinciones Jaume Vicens Vives que ha recibido la UOC
Otros profesores y proyectos de nuestra universidad galardonados con esta distinción han sido Mirela Fiori, profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política e investigadora del grupo CitiesLab, y el proyecto LIS, liderado por David Bañeres, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación y miembro del grupo de investigación SOM Research Lab (2024); el proyecto Present@, de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, y Nizaiá Cassián Yde, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación (2023); Maria Jesús Marco, profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación e investigadora del grupo EduSTEAM (2021); Sílvia Sivera, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación e investigadora del grupo NODES (2020); Teresa Sancho, profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación e investigadora líder del grupo EduSTEAM (2018); Mar Sabadell, profesora de los Estudios de Economía y Empresa e investigadora del grupo DigiBiz (2017); Montse Guitert, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación e investigadora líder del grupo EDUL@B (2016), y Joseph Hopkins, director del Centro de Idiomas Modernos y profesor e investigador de los Estudios de Artes y Humanidades (2014).