Amalia Creus , profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación e investigadora principal del grupo de investigación NODES , y el proyecto De les dades a l'acció: un model multinivell basat en evidències per a la millora de la docència universitària, del eLearning Innovation Center (eLinC), han recibido dos distinciones Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Cataluña en reconocimiento a la calidad docente universitaria. Los galardones se entregarán en el marco del acto de inauguración del curso académico del sistema universitario catalán 2026-2027, que tendrá lugar el viernes 2 de octubre en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Premio individual a Amalia Creus Quinteros

El Gobierno ha valorado con un premio individual la tarea de la profesora Amalia Creus por su trayectoria docente sólida, innovadora y comprometida con la transformación de la universidad y la responsabilidad social. Su práctica docente, basada en metodologías participativas, vincula el aprendizaje universitario con las necesidades de las entidades sociales y contribuye a una educación más inclusiva y antirracista. También se reconoce su contribución al desarrollo de iniciativas relacionadas con el uso crítico y responsable de la inteligencia artificial, que han tenido un impacto destacado tanto en la formación del estudiantado como en la transferencia de conocimiento a la sociedad.

Para la profesora galardonada, esta distinción significa un "reconocimiento a una forma de entender la universidad y la educación como un espacio de transformación social y de construcción colectiva". Creus explica que le hace "especial ilusión porque reivindica una trayectoria construida con proyectos y aprendizajes compartidos con muchas personas", en la que ha intentado "conectar la innovación docente con el compromiso por una educación más justa y transformadora".

A pesar de tratarse de un premio individual, la profesora vive el galardón como "un reconocimiento a la forma de hacer de la UOC, una universidad que ha convertido la innovación educativa en una parte esencial de su identidad" y que le ha permitido "explorar otras formas de enseñar y aprender, con la mirada puesta en lo que da sentido a la universidad: formar a personas capaces de comprender críticamente su entorno y contribuir a transformarlo".

Según Creus, las distinciones Jaume Vicens Vives "dan visibilidad y valor a la calidad y la innovación docente, y contribuyen a impulsar una educación superior más conectada con los retos de la sociedad". Por este motivo, vive este reconocimiento "con mucha alegría, pero también como un impulso para seguir trabajando en esta dirección".

Una trayectoria docente comprometida con el cambio social

A lo largo de su carrera académica, Creus ha situado la innovación docente como eje central de su actividad, y ha desarrollado propuestas que conectan el aprendizaje con la realidad social y profesional del estudiantado. Desde su participación en grupos y redes de innovación y transferencia hasta el liderazgo de proyectos institucionales, ha contribuido a impulsar iniciativas pioneras como las prácticas virtuales solidarias en comunicación y los trabajos finales participativos , que incorporan metodologías de aprendizaje-servicio y fomentan la colaboración con entidades para abordar problemáticas reales. Estas experiencias se han compartido y transferido en contextos internacionales, como el proyecto europeo ERASMUS+ CIRCLET (Currículum Innovation through Research with Communities)[GF1] , y han evidenciado su escalabilidad y capacidad de transferencia.

Su contribución a la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje se ha materializado también en el ámbito de la gestión académica y el liderazgo institucional. Como directora de programa y subdirectora de docencia, ha liderado la implementación del modelo pedagógico Reto Niu en los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, basado en retos profesionales y en el aprendizaje por competencias, así como una renovación integral del grado de Comunicación para adaptarlo a las necesidades emergentes del sector. Ha promovido, asimismo, iniciativas transversales de mejora docente, como el grupo de feedback formativo, transferido a escala internacional a través de publicaciones académicas , o talleres de innovación sobre inteligencia artificial e inclusión liderados en el marco de los ECIC, con un impacto directo en la calidad de la docencia y en la formación del profesorado.

En este contexto de transformación, destaca especialmente su rol como coordinadora académica del plan de acción de transformación de la evaluación digital, un proyecto estratégico impulsado por el Vicerrectorado de Docencia y Aprendizaje en el marco del grupo AFIA. Esta iniciativa responde a los retos que plantea la irrupción de la inteligencia artificial generativa y aborda cuestiones clave, como la validación de la autoría, la integridad académica, el carácter formativo de la evaluación y la integración crítica de la IA en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su despliegue tiene un impacto estructural en el modelo educativo de la UOC y una clara vocación de escalabilidad y transferencia institucional.

Uno de los rasgos más distintivos de su trayectoria es la capacidad de generar innovación con impacto social, articulando docencia, investigación y transferencia. En este sentido, destaca su participación en la creación de recursos educativos en abierto derivados de proyectos de investigación, como el Toolkit para una educación antirracista o un pódcast docente especializado , que contribuyen a la difusión del conocimiento y a la sensibilización social. Actualmente, Creus participa en el impulso de una línea estratégica orientada a consolidar el aprendizaje-servicio como elemento distintivo del modelo educativo de la UOC, en sintonía con los principios de la LOSU y los objetivos de desarrollo sostenible. En este marco, colidera, junto con la profesora Inés Martins , el desarrollo e impulso de las bases de una iniciativa institucional de clínicas universitarias, con el fin de reforzar la relación entre aprendizaje, práctica profesional y compromiso comunitario dentro de la UOC.