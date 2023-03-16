Las mujeres lideran la investigación hecha por la UOCLa presencia femenina en investigación se mantiene por encima del 52 %, y el liderazgo femenino se duplica en los grupos de investigación reconocidos por la Generalitat (SGR)
Aumenta el peso de las mujeres al frente de proyectos de investigación: el número de IP femeninas sube ocho puntos en cuatro años y se sitúa en el 45,1 %
Este año se celebran los 25 años de la publicación del primer borrador del genoma humano, un adelanto científico capital que ha permitido entender las bases de la vida y desarrollar tratamientos para una infinidad de enfermedades. Y, aun así, más allá de Rosalind Franklin, a menudo las contribuciones fundamentales de mujeres científicas pioneras en este ámbito suelen caer en el olvido. Precisamente, para reparar este agravio histórico, que se repite en todos los ámbitos de la ciencia, y para visibilizar el trabajo de las investigadoras en las áreas STEM, en 2015 las Naciones Unidas establecieron el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Y, a pesar de que todavía queda camino por recorrer para lograr la igualdad de género en el ámbito científico, los esfuerzos implementados en este sentido para fomentar vocaciones científicas entre las mujeres y eliminar los factores y los obstáculos que se encuentran en las diferentes etapas de la carrera científica empiezan a dar frutos.
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es un ejemplo de ello. Los últimos datos, correspondientes al periodo comprendido entre 2020 y 2024, muestran que en esta universidad se ha producido una evolución sostenida y estructural en la presencia de mujeres en la investigación, con adelantos claros tanto en volumen como en responsabilidad.
De hecho, esta universidad sobresale en el ecosistema universitario catalán con más del 50 % del personal dedicado a la investigación femenino y, de manera interesante, con cerca del 80 % de los grupos de investigación reconocidos por la Generalitat (SGR) liderados por una mujer como investigadora principal; esta cifra casi duplica la de 2020, cuando era el porcentaje de mujeres líderes de grupo SGR era del 47,62 %.
Además, en cuanto al conjunto de investigadoras principales (IP), también se constata un aumento: pasa del 50,5 % al 52,9 %. Estas mujeres IP lideran el 45,1 % de los proyectos competitivos e institucionales en la UOC, lo que supone un crecimiento de 8 puntos respecto del año 2020.
Se trata de un incremento contundente que demuestra que el liderazgo femenino en investigación en la UOC no es anecdótico, sino estructural, fruto de una apuesta decidida, pionera y sostenida hecha por esta universidad en línea.
Para Milagros Sáinz, coordinadora del grupo de investigación Género y TIC (GenTIC), vinculado al centro de investigación UOC-TRÀNSIC, "es muy importante tener en cuenta que no solo se trata de que haya más mujeres, sino de que estas a lo largo de su vida tengan las mismas oportunidades que sus compañeros de hacer carrera científica y liderar posiciones clave dentro del sistema de investigación".
"Investigar es explorar lo desconocido para poder entender mejor la realidad que nos rodea y los retos a los que nos enfrentamos como sociedad", considera Patricia Hernández, investigadora del grupo de investigación Victimología empírica y aplicada (VICRIM), vinculado al centro de investigación UOC-DIGIT.
Para esta investigadora, la presencia de mujeres investigadoras no es un tema de cuotas, sino una cuestión de calidad e innovación. "Nuestra presencia es esencial para definir y redefinir qué preguntas queremos responder, con una mirada multidisciplinaria que pone el foco en conseguir un impacto social más directo, aplicando un liderazgo más de transformación que de competición", destaca Hernández.
Cambiando la tijera en investigación
En comparación con el conjunto del sistema universitario catalán, esta tendencia de la UOC empieza a cambiar la famosa gráfica de tijera, con la que se suele describir la trayectoria de las mujeres en investigación, y que, desgraciadamente, todavía continúa vigente. Así lo muestra un análisis elaborado por CERCA a partir de la base de datos UNEIX (2023), que apunta que el desequilibrio en la carrera investigadora entre hombres y mujeres empieza al acabar el doctorado: el porcentaje de mujeres predoctorales es del 56 %, cifra que baja al 53 % después del doctorado. Las mujeres, además, solo suponen el 42,1 % del personal docente investigador en los centros universitarios catalanes. Y, dentro del sistema, solo suponen el 45 % de los líderes de grupo o IP.
El vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, Manel Jiménez-Morales, explica: "Entre 2020 y 2024, la UOC ha consolidado una transformación real de su sistema de conocimiento, avanzando hacia un modelo más equilibrado, inclusivo y socialmente responsable. El aumento sostenido del liderazgo femenino en la ciencia no es solo un indicador de igualdad, sino también de calidad, innovación e impacto social. En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, estos datos reafirman el compromiso de la UOC con un cambio estructural que garantice que el talento científico, en toda su diversidad, pueda desarrollarse plenamente y contribuir a afrontar los grandes retos de nuestro tiempo".
Por su parte, la directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión de la UOC, Maria Olivella, destaca que el Plan de igualdad de género de la UOC 2020-2024, recientemente galardonado con el premio de la Comisión Europea Gender Equality Champions, demuestra que, "para abordar el sesgo de género en el conocimiento científico, es necesario que los planes de igualdad de las universidades y los centros de investigación pongan el foco en las estrategias de investigación y transferencia".
En opinión de la experta, una buena planificación permite hacer cambios. Aun así, recuerda, todavía quedan muchos retos por delante. "En el Estado español las mujeres tuvieron prohibida la entrada a la universidad hasta el año 1910: siete siglos de retraso desde la creación de la primera universidad española", pone como ejemplo, e insiste en que, en la UOC, "actualmente, estamos diseñando el Plan de igualdad, diversidad e inclusión 2026-2029, que no solo abordará sesgos en clave de género sino también en clave de diversidad sexual, diversidad cultural y discapacidad".
11F, una efeméride para combatir la desigualdad
Coincidiendo con la celebración del 11F, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la UOC se sumará a las diversas acciones y actividades que se llevan a cabo en todo el mundo para reconocer el papel clave que ejercen las mujeres en la comunidad científica y la tecnología, y para poner de relieve las desigualdades que existen en estos ámbitos.
El acto central será la Gala de entrega de los Premios de Ciencia y Género de la UOC, que se celebrará el próximo 13 de febrero y que incluirá los siguientes galardones y ganadoras:
- Premios Trabajo Final con perspectiva de género a Gonzalo Herrera Lozano por "Masculinidad, olfato y perfume en la sociedad romana" y a Cristina Uriel Prat por "La dona del Vicus. El cas del Camp de les Lloses. Funció social, rols, significació i simbolisme".
- Premios Cecilia Castaño a la investigación sobre desigualdades de género en ciencia y tecnología (STEM) a Erika García Silva por "Diseño y validación de un modelo de mentoría interseccional para mujeres indígenas en STEM" y a Isabel Sanz Perela por "La influencia del género en la enseñanza de las matemáticas en la enseñanza secundaria obligatoria: Una exploración y propuesta didáctica con la historia como eje de aprendizaje".
- Premios Equit@t de vídeo en el ámbito del género y la tecnología a Carla Monté Sihuro, Berta Compte Riba, Paula Badrinas Cardellach y Marina Tharrats López.
Los galardones forman parte de la amplia estrategia de sensibilización sobre perspectiva de género que se lleva a cabo en la UOC. Y, de hecho, son parte de las acciones de sensibilización y fomento de la perspectiva de género establecidas en el Plan de igualdad de la UOC, con el que se quiere contribuir a combatir las desigualdades de género en ciencia y tecnología, reducir la brecha de género que se produce en la elección de estudios STEM, visibilizar las contribuciones de las mujeres en todas las áreas del saber e incorporar la perspectiva de género en la investigación y la docencia.
La UOC se sumará, además, a la iniciativa de la Wikimaratón del PRBB y participará con siete investigadoras en la octava edición de la iniciativa #científiques, coorganizada por la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación (FCRI) y el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), en la que más de 600 mujeres investigadoras ofrecerán charlas en centenares de centros educativos de todo el territorio con los objetivos de poner de relieve el papel estratégico de las mujeres en la ciencia y la tecnología, promover el acceso y la participación completos e igualitarios de las mujeres en la ciencia y crear referentes reales y próximos de científicas y tecnólogas para los niños y las niñas.
Álbum de fotos de la Gala de entrega de los Premios de Ciencia y Género.