Les dones lideren la recerca feta per la UOCLa presència femenina en recerca es manté per sobre del 52 % i el lideratge femení es duplica en els grups de recerca reconeguts per la Generalitat (SGR)
Augmenta el pes de les dones al capdavant de projectes de recerca: el nombre d'IP femenines puja vuit punts en quatre anys i se situa en el 45,1 %
Enguany se celebren els 25 anys de la publicació del primer esborrany del genoma humà, un avenç científic cabdal que ha permès entendre les bases de la vida i desenvolupar tractaments per a una infinitat de malalties. I, tanmateix, més enllà de Rosalind Franklin, sovint les contribucions fonamentals de dones científiques pioneres en aquest àmbit solen caure en l'oblit. Precisament, per tal de reparar aquest greuge històric, que es repeteix en tots els àmbits de la ciència, i de visibilitzar la feina de les investigadores en les àrees STEM, el 2015 les Nacions Unides van establir l'11 de febrer com el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència.
I, malgrat que encara queda camí per recórrer per assolir la igualtat de gènere en l'àmbit científic, els esforços implementats en aquest sentit per fomentar vocacions científiques entre les dones i eliminar els factors i els obstacles que es troben en les diferents etapes de la carrera científica comencen a donar fruits.
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) n'és un exemple. Les darreres dades, corresponents al període comprès entre el 2020 i el 2024, mostren com en aquesta universitat s'ha produït una evolució sostinguda i estructural en la presència de les dones en la recerca, amb avenços clars tant en volum com en responsabilitat.
De fet, la Universitat sobresurt en l'ecosistema universitari català amb més del 50 % del personal dedicat a la recerca femení i, de manera interessant, amb prop del 80 % dels grups de recerca reconeguts per la Generalitat (SGR) liderats per una dona com a investigadora principal; aquesta xifra gairebé duplica la del 2020, quan el percentatge de dones líders de grup SGR era del 47,62 %.
A més, pel que fa al conjunt d'investigadores principals (IP), també es constata un augment: passa del 50,5 % al 52,9 %. Aquestes dones IP lideren el 45,1 % dels projectes competitius i institucionals a la UOC, cosa que suposa un creixement de 8 punts respecte del 2020.
Es tracta d'un increment contundent que demostra que el lideratge femení en recerca a la UOC no és anecdòtic, sinó estructural, fruit d'una aposta decidida, pionera i sostinguda feta per aquesta universitat en línia.
Per a Milagros Sáinz, coordinadora del grup de recerca Gènere i TIC (GenTIC), vinculat al centre de recerca UOC-TRÀNSIC, "és molt important tenir en compte que no es tracta només que hi hagi més dones, sinó que aquestes al llarg de la seva vida tinguin les mateixes oportunitats que els seus companys de fer carrera científica i liderar posicions clau dintre del sistema de recerca".
"Investigar és explorar allò desconegut per poder entendre millor la realitat que ens envolta i els reptes als quals ens enfrontem com a societat", considera Patricia Hernández, investigadora del grup de recerca Victimologia empírica i aplicada (VICRIM), vinculat al centre de recerca UOC-DIGIT.
Per a aquesta investigadora, la presència de dones investigadores no és un tema de quotes, sinó una qüestió de qualitat i innovació. "La nostra presència és essencial per definir i redefinir quines preguntes volem respondre, amb una mirada multidisciplinària que posa el focus a aconseguir un impacte social més directe, aplicant un lideratge més de transformació que de competició", destaca Hernández.
Capgirant les tisores en recerca
En comparació amb el conjunt del sistema universitari català, aquesta tendència de la UOC comença a capgirar la famosa gràfica de les tisores, amb què se sol descriure la trajectòria de les dones en recerca, que, malauradament, encara continua vigent. Així ho mostra una anàlisi elaborada per CERCA a partir de la base de dades UNEIX (2023), que apunta que el desequilibri en la carrera investigadora entre homes i dones comença en acabar el doctorat: el percentatge de dones predocs és del 56 %, xifra que baixa al 53 % després del doctorat. Les dones, a més, només suposen el 42,1 % del personal docent investigador als centres universitaris catalans. I, dins del sistema, només suposen el 45 % dels líders de grup o IP.
El vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, Manel Jiménez-Morales, explica: "Entre el 2020 i el 2024, la UOC ha consolidat una transformació real del seu sistema de coneixement, avançant cap a un model més equilibrat, inclusiu i socialment responsable. L'augment sostingut del lideratge femení en la ciència no és només un indicador d'igualtat, sinó també de qualitat, innovació i impacte social. En el marc del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, aquestes dades reafirmen el compromís de la UOC amb un canvi estructural que garanteixi que el talent científic, en tota la seva diversitat, pugui desenvolupar-se plenament i contribuir a afrontar els grans reptes del nostre temps".
Per la seva banda, la directora de la Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió de la UOC, Maria Olivella, destaca que el Pla d'igualtat de gènere de la UOC 2020-2024, recentment guardonat amb el premi de la Comissió Europea Gender Equality Champions, demostra que, "per abordar el biaix de gènere en el coneixement científic, cal que els plans d'igualtat de les universitats i els centres de recerca posin el focus en les estratègies de recerca i transferència".
En opinió d'aquesta experta, una bona planificació permet fer canvis. Tot i així, recorda, encara hi ha molts reptes per endavant. "A l'Estat espanyol les dones van tenir prohibida l'entrada a la universitat fins a l'any 1910: set segles de retard des de la creació de la primera universitat espanyola", posa com a exemple, i insisteix que, a la UOC, "actualment, ens trobem dissenyant el Pla d'igualtat, diversitat i inclusió 2026-2029, que no només abordarà biaixos en clau de gènere sinó també en clau de diversitat sexual, diversitat cultural i discapacitat".
11F, una efemèride per combatre la desigualtat
Coincidint amb la celebració de l'11F, el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, la UOC se sumarà a les diverses accions i activitats que es duen a terme arreu del món per reconèixer el paper clau que exerceixen les dones en la comunitat científica i la tecnologia, i per posar en relleu les desigualtats que existeixen en aquests àmbits.
L'acte central serà la Gala de lliurament dels Premis de Ciència i Gènere de la UOC, que se celebrarà el pròxim 13 de febrer i que inclourà els següents guardons i guanyadores:
- Premis Treball Final amb perspectiva de gènere a Gonzalo Herrera Lozano per "Masculinidad, olfato y perfume en la sociedad romana" i a Cristina Uriel Prat per "La dona del Vicus. El cas del Camp de les Lloses. Funció social, rols, significació i simbolisme".
- Premis Cecilia Castaño a la investigació sobre desigualtats de gènere en ciència i tecnologia (STEM) a Erika García Silva per "Diseño y validación de un modelo de mentoría interseccional para mujeres indígenas en STEM" i a Isabel Sanz Perela per "La influencia del género en la enseñanza de las matemáticas en la enseñanza secundaria obligatoria: Una exploración y propuesta didáctica con la historia como eje de aprendizaje".
- Premis Equit@t de vídeo en l'àmbit del gènere i la tecnologia a Carla Monté Sihuro, Berta Compte Riba, Paula Badrinas Cardellach i Marina Tharrats López.
Aquests guardons formen part de l'àmplia estratègia de sensibilització sobre perspectiva de gènere que es duu a terme a la UOC. I, de fet, són part de les accions de sensibilització i foment de la perspectiva de gènere establertes al Pla d'igualtat de la UOC, amb què es vol contribuir a combatre les desigualtats de gènere en ciència i tecnologia, reduir la bretxa de gènere que es produeix en l'elecció d'estudis STEM, visibilitzar les contribucions de les dones en totes les àrees del saber i incorporar la perspectiva de gènere en la recerca i la docència.
La UOC se sumarà, a més, a la iniciativa de la Viquimarató del PRBB i participarà amb set investigadores en la vuitena edició de la iniciativa #científiques, coorganitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) i el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), en què més de 600 dones investigadores oferiran xerrades en centenars de centres educatius de tot el territori amb els objectius de posar en relleu el paper estratègic de les dones en la ciència i la tecnologia, promoure l'accés i la participació complets i igualitaris de les dones en la ciència i crear referents reals i propers de científiques i tecnòlogues per als nens i les nenes.
Àlbum de fotos de la Gala de lliurament dels Premis de Ciència i Gènere.