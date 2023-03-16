Un modelo basado en la investigación cualitativa

El estudio para desarrollar esta herramienta se llevó a cabo analizando en profundidad las experiencias reales que las enfermeras afrontaron durante la primera oleada de la pandemia del COVID-19 y durante su formación mediante la simulación. Los resultados identificaron factores relacionados con el empoderamiento, como la seguridad psicológica, el buen clima de equipo, la confianza, la autonomía, la reflexión y el reconocimiento del impacto de la práctica enfermera. La aplicación del modelo no solo favorece la adquisición de habilidades clínicas, sino que fomenta la capacidad de adaptación, la toma de conciencia profesional y la autonomía, unas cualidades que se revelan indispensables para afrontar entornos de alta complejidad asistencial.

La publicación representa una aportación relevante en el ámbito de la simulación clínica en enfermería, ya que propone entender el debriefing no solo como una herramienta para revisar la práctica, sino también como un espacio para reforzar la identidad, la confianza y la capacidad de acción de las enfermeras.

El modelo se puede aplicar tanto en simulación clínica como en situaciones asistenciales complejas, procesos de mentoría y reflexiones de equipo. El estudio señala, no obstante, la necesidad de continuar investigando para evaluar la efectividad en diferentes contextos.

Artículo de referencia

Macià Casòliva, Laura; Selva Olid, Clara; Riera Claret, Carlota. Power in Practice: Developing a nurse empowerment debriefing model informed by phenomenological research. Clinical Simulation in Nursing. 2026; Volume 117, 102030, ISSN 1876-1399, https://doi.org/10.1016/j.ecns.2026.102030