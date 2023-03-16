La UOC ha decidido iniciar el nuevo curso académico con una reestructuración organizativa de dos de sus estudios (lo que en las demás universidades son las facultades). De este modo, nacen los Estudios de Psicología y los Estudios de Educación. No es que sean nuevos, sino que se han reorganizado, puesto que hasta ahora conformaban los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, con más de 25 años de trayectoria.

Los directores que liderarán los nuevos estudios son Jordi Planella , como director de los Estudios de Educación, y Sergi Macip , como director de los Estudios de Psicología. Planella ya dirigía los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación desde 2023.

¿Por qué Psicología y Educación emprenden caminos diferentes?

"Durante más de 25 años, hemos compartido una estructura que nos ha permitido crecer y consolidarnos como una comunidad de casi 21.000 estudiantes. Sin embargo, los ámbitos de la educación y la psicología, pese a compartir un diálogo fructífero y reconocernos en la atención a las personas, tenemos identidades, tradiciones epistemológicas y retos sociales muy diferentes", explica Planella.

En la misma línea lo explica Macip. "Los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación habían crecido hasta los cerca de 21.000 estudiantes, y el grado de Psicología por sí solo ya tiene más de 11.000", señala. Además del gran volumen de estudiantes, Macip coincide con Planella en cuanto a la idea de que "son dos disciplinas con realidades, retos y estrategias de crecimiento muy diferentes". "Bajo una sola estructura, es difícil dar a cada una de las disciplinas la atención que necesita", apunta el especialista en psicología del trabajo y las organizaciones. Macip piensa que "era el momento de dar un paso adelante y proporcionar a cada ámbito una gobernanza propia que le permitiera crecer con calidad y responder mejor a los estudiantes, al profesorado y a la sociedad".

Además, Planella hace referencia al entorno cambiante. "En un momento de alta complejidad social, educar y acompañar exige respuestas pedagógicas situadas y adaptadas a la realidad. Esta reorganización no nace de una voluntad de separación, sino de la necesidad de proporcionar a los programas vinculados a la educación un espacio propio de reflexión, gobernanza y acción que nos permita encarar las transformaciones educativas actuales con el rigor que exigen los nuevos tiempos", afirma.