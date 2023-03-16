Psicología y Educación se reorganizan en la UOC en dos estudios diferenciadosUn gran volumen de estudiantes (cerca de 21.000) y unos retos sociales diferentes son las causas de la nueva estructura académica
Las nuevas direcciones de los estudios afirman que ganarán autonomía en la toma de decisiones y sentimiento de pertenencia con cada una de las comunidades
La UOC ha decidido iniciar el nuevo curso académico con una reestructuración organizativa de dos de sus estudios (lo que en las demás universidades son las facultades). De este modo, nacen los Estudios de Psicología y los Estudios de Educación. No es que sean nuevos, sino que se han reorganizado, puesto que hasta ahora conformaban los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, con más de 25 años de trayectoria.
Los directores que liderarán los nuevos estudios son Jordi Planella, como director de los Estudios de Educación, y Sergi Macip, como director de los Estudios de Psicología. Planella ya dirigía los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación desde 2023.
¿Por qué Psicología y Educación emprenden caminos diferentes?
"Durante más de 25 años, hemos compartido una estructura que nos ha permitido crecer y consolidarnos como una comunidad de casi 21.000 estudiantes. Sin embargo, los ámbitos de la educación y la psicología, pese a compartir un diálogo fructífero y reconocernos en la atención a las personas, tenemos identidades, tradiciones epistemológicas y retos sociales muy diferentes", explica Planella.
En la misma línea lo explica Macip. "Los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación habían crecido hasta los cerca de 21.000 estudiantes, y el grado de Psicología por sí solo ya tiene más de 11.000", señala. Además del gran volumen de estudiantes, Macip coincide con Planella en cuanto a la idea de que "son dos disciplinas con realidades, retos y estrategias de crecimiento muy diferentes". "Bajo una sola estructura, es difícil dar a cada una de las disciplinas la atención que necesita", apunta el especialista en psicología del trabajo y las organizaciones. Macip piensa que "era el momento de dar un paso adelante y proporcionar a cada ámbito una gobernanza propia que le permitiera crecer con calidad y responder mejor a los estudiantes, al profesorado y a la sociedad".
Además, Planella hace referencia al entorno cambiante. "En un momento de alta complejidad social, educar y acompañar exige respuestas pedagógicas situadas y adaptadas a la realidad. Esta reorganización no nace de una voluntad de separación, sino de la necesidad de proporcionar a los programas vinculados a la educación un espacio propio de reflexión, gobernanza y acción que nos permita encarar las transformaciones educativas actuales con el rigor que exigen los nuevos tiempos", afirma.
¿Qué ganan estos estudios con la nueva reorganización?
"Ganamos autonomía estratégica, visibilidad y, sobre todo, una mayor proximidad con nuestra comunidad académica y profesional: contar con un equipo de dirección focalizado exclusivamente en el área de educación nos permite acompañar mejor al profesorado y al estudiantado, fortalecer el sentimiento de pertenencia y cuidar los procesos de construcción del conocimiento pedagógico", señala Planella. "La nueva estructura nos da la agilidad institucional necesaria para fortalecer los vínculos con el tejido educativo, comunitario y social, y permite reafirmar el compromiso de la UOC con la transformación social y la equidad desde la educación a lo largo de la vida", añade.
Según Macip, el valor añadido de la nueva reorganización es "ganar foco", puesto que "los nuevos estudios cuentan ahora con su equipo de dirección y pueden definir una estrategia pensada para su realidad". En el caso de los Estudios de Psicología, la reorganización "permite reforzar la gestión docente de unos estudios de grandes dimensiones y garantizar la calidad, tanto en el aula como en las prácticas y los trabajos finales". Para el nuevo director, "el profesorado también sale beneficiado, porque un equipo más próximo favorece el acompañamiento y el sentimiento de pertenencia". Además, Macip afirma que la nueva estructura "facilitará la ampliación de la oferta formativa". "Es también una oportunidad para ensayar nuevas formas de organizar la gobernanza y el apoyo al profesorado, que pueden ser útiles para toda la universidad", concluye.
¿Qué planes de futuro inmediatos y a más largo plazo tienen estos estudios?
A corto plazo, ambos estudios esperan consolidar la nueva estructura y reforzar la calidad de la oferta formativa y de la docencia. ¿Y cómo lo harán? En el caso de los Estudios de Psicología, Macip quiere centrarse en "el apoyo especializado a la docencia, el refuerzo de los criterios de uso de la inteligencia artificial para garantizar que contribuya al aprendizaje real y al pensamiento crítico, y el favorecimiento de los programas de atención a la diversidad en el aula". En el caso de los Estudios de Educación, Planella quiere poner un "énfasis especial en la mejora de los espacios de prácticas y de supervisión reflexiva (como el prácticum), la atención a la diversidad en las aulas y el uso de herramientas digitales y de inteligencia artificial desde una perspectiva ética, crítica y emancipadora, que sitúe siempre el aprendizaje real y el pensamiento reflexivo en el centro".
A largo plazo, los directores también se plantean retos de futuro similares, que apuntan a adaptar el catálogo formativo a las necesidades del entorno, potenciar la investigación, fortalecer la carrera académica del profesorado y tejer alianzas con otras instituciones.
"Aspiramos a convertirnos en un referente en la formación y la investigación en el campo de la educación, y a ampliar y diversificar nuestra oferta de grados, másteres, posgrados y formación continua adaptados a los retos emergentes, como la transición ecosocial, la justicia global o el acompañamiento socioeducativo en contextos de vulnerabilidad", dice Planella. "Queremos consolidar la carrera académica y el desarrollo profesional de nuestro equipo docente y colaborar activamente con otras instituciones, colegios profesionales y redes ciudadanas para responder de forma compartida a las necesidades de la sociedad", añade.
Por su parte, Macip apunta a "ampliar la oferta de másteres y de formación continua, fortalecer la investigación y la carrera académica del profesorado, e intensificar la colaboración con otros estudios y entidades externas".
Podéis estar al día de las novedades de los respectivos estudios a través de sus perfiles oficiales en LinkedIn: Estudios de Educación y Estudios de Psicología.