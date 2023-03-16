Psicologia i Educació es reorganitzen a la UOC en dos estudis diferenciatsUn gran volum d'estudiants (prop de 21.000) i uns reptes socials diferents són les causes de la nova estructura acadèmica
Les noves direccions dels estudis afirmen que guanyaran autonomia en la presa de decisions i sentiment de pertinença amb cadascuna de les comunitats
La UOC ha decidit començar el nou curs acadèmic amb una reestructuració organitzativa de dos dels seus estudis (el que en la resta d'universitats són les facultats). Així, neixen els Estudis de Psicologia i els Estudis d'Educació. No és que siguin nous, sinó que s'han reorganitzat, ja que fins ara formaven els Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, amb més de 25 anys de trajectòria.
Els directors que lideraran els nous estudis són Jordi Planella, com a director dels Estudis d'Educació, i Sergi Macip, com a director dels Estudis de Psicologia. Planella ja dirigia els Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació des del 2023.
Per què Psicologia i Educació emprenen camins diferents?
"Durant més de 25 anys, hem compartit una estructura que ens ha permès créixer i consolidar-nos com una comunitat de prop de 21.000 estudiants. No obstant això, els àmbits de l'educació i la psicologia, tot i compartir un diàleg fructífer i reconèixer-nos en l'atenció a les persones, tenim identitats, tradicions epistemològiques i reptes socials molt diferents", explica Planella.
En la mateixa línia ho explica Macip. "Els Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació havien crescut fins als prop de 21.000 estudiants, i el grau de Psicologia sol ja en té més d'11.000", assenyala. A més del gran volum d'estudiants, Macip coincideix amb Planella pel que fa a la idea que "són dues disciplines amb realitats, reptes i estratègies de creixement molt diferents". "Sota una sola estructura, és difícil donar a cadascuna de les disciplines l'atenció que necessita", apunta l'especialista en psicologia del treball i les organitzacions. Macip pensa que "era el moment de fer un pas endavant i dotar cada àmbit d'una governança pròpia que li permetés créixer amb qualitat i respondre millor als estudiants, al professorat i a la societat".
A més, Planella fa referència a l'entorn canviant. "En un moment d'alta complexitat social, el fet d'educar i acompanyar exigeix respostes pedagògiques situades i adaptades a la realitat. Aquesta reorganització no neix d'una voluntat de separació, sinó de la necessitat de dotar els programes vinculats a l'educació d'un espai propi de reflexió, governança i acció que ens permeti encarar les transformacions educatives actuals amb el rigor que exigeixen els nous temps", afirma.
Què guanyen aquests estudis amb la nova reorganització?
"Hi guanyem autonomia estratègica, visibilitat i, sobretot, més proximitat amb la nostra comunitat acadèmica i professional: disposar d'un equip de direcció focalitzat exclusivament en l'àrea d'educació ens permet acompanyar millor el professorat i l'estudiantat, enfortir el sentiment de pertinença i cuidar els processos de construcció del coneixement pedagògic", assenyala Planella. "La nova estructura ens dona l'agilitat institucional necessària per enfortir els vincles amb el teixit educatiu, comunitari i social, i permet reafirmar el compromís de la Universitat amb la transformació social i l'equitat des de l'educació al llarg de la vida", afegeix.
Per a Macip, el valor afegit de la nova reorganització és "guanyar focus", ja que "els nous estudis tenen ara el seu equip de direcció i poden definir una estratègia pensada per a la seva realitat". En el cas dels Estudis de Psicologia, la reorganització "permet reforçar la gestió docent d'uns estudis de grans dimensions i garantir-ne la qualitat, tant a l'aula com en les pràctiques i els treballs finals". Per al nou director, "també hi guanya el professorat, perquè un equip més proper afavoreix l'acompanyament i el sentiment de pertinença". A més, Macip afirma que la nova estructura "ha de facilitar l'ampliació de l'oferta formativa". "És també una oportunitat per assajar noves maneres d'organitzar la governança i el suport al professorat, que poden ser útils per a tota la Universitat", conclou.
Quins plans de futur immediats i més llunyans tenen aquests estudis?
A curt termini, tots dos estudis esperen consolidar la nova estructura i reforçar la qualitat de l'oferta formativa i de la docència. I com ho faran? En el cas dels Estudis de Psicologia, Macip es vol centrar en "el suport especialitzat a la docència, el reforç dels criteris d'ús de la intel·ligència artificial per garantir que contribueix a l'aprenentatge real i al pensament crític, i l'afavoriment dels programes d'atenció a la diversitat a l'aula". En el cas dels Estudis d'Educació, Planella vol posar un "èmfasi especial en la millora dels espais de pràctiques i de supervisió reflexiva (com el pràcticum), l'atenció a la diversitat a les aules i l'ús d'eines digitals i d'intel·ligència artificial des d'una perspectiva ètica, crítica i emancipadora, que situï sempre l'aprenentatge real i el pensament reflexiu al centre".
A llarg termini, els directors també es plantegen reptes de futur similars, que apunten a adaptar el catàleg formatiu a les necessitats de l'entorn, potenciar la recerca, enfortir la carrera acadèmica del professorat i teixir aliances amb altres institucions.
"Aspirem a esdevenir un referent en la formació i la recerca en el camp de l'educació, i a ampliar i diversificar la nostra oferta de graus, màsters, postgraus i formació contínua adaptats als reptes emergents, com ara la transició ecosocial, la justícia global o l'acompanyament socioeducatiu en contextos de vulnerabilitat", diu Planella. "Volem consolidar la carrera acadèmica i el desenvolupament professional del nostre equip docent i col·laborar activament amb altres institucions, col·legis professionals i xarxes ciutadanes per respondre de manera compartida a les necessitats de la societat", afegeix.
Per la seva banda, Macip apunta a "ampliar l'oferta de màsters i de formació contínua, enfortir la recerca i la carrera acadèmica del professorat, i intensificar la col·laboració amb altres estudis i entitats externes".
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