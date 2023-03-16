El mejoramiento humano y la seguridad y la salud en el trabajo

La evolución tecnológica está transformando el entorno laboral. De las herramientas digitales a la inteligencia artificial, la realidad del trabajo ha cambiado profundamente en los últimos años. La entrada gradual en escena de herramientas capaces de ampliar o mejorar las capacidades humanas añade aún más complejidad a este escenario y promete incrementar las capacidades físicas, cognitivas o sensoriales de los trabajadores más allá de los límites naturales del cuerpo humano.

La incorporación de exoesqueletos, prótesis avanzadas, fármacos o tecnologías ponibles plantea nuevas posibilidades para mejorar la seguridad, la productividad y la prevención de riesgos laborales, pero también desafíos jurídicos, éticos y sociales. De hecho, su uso obliga a replantear conceptos tradicionales relacionados con la salud laboral, la capacidad de trabajar y la protección del trabajador o trabajadora frente a posibles abusos o desigualdades.

Fármacos potenciadores del rendimiento: más allá de los estimulantes

"En la actualidad, no existe ningún fármaco cuyo único uso sea el de aumentar el rendimiento laboral. Lo que se está haciendo es utilizar fármacos destinados a ciertas patologías, cuyos efectos pueden mantener el rendimiento en determinados empleos", explica Antonio Fernández, adscrito al centro de investigación UOC-DIGIT. "No es descabellado pensar que incluso se utilizan sustancias ilegales para mantener el rendimiento en el trabajo. Hay sectores, como el de los transportistas o los médicos de guardia, donde se ha demostrado", añade.

El artículo advierte del creciente uso de fármacos sin fines terapéuticos destinados a mejorar el rendimiento laboral, una práctica que abarca desde estimulantes cognitivos y ansiolíticos hasta anabolizantes y sustancias ilegales. Su uso se está abriendo paso, sobre todo, en profesiones especialmente exigentes, en las que la presión por aumentar la productividad, prolongar las jornadas laborales o mantener altos niveles de atención favorece su consumo.

Sin embargo, los riesgos superan con frecuencia los beneficios: la dependencia, la tolerancia y los efectos adversos (como problemas cardíacos, trastornos psicológicos o alteraciones hormonales) convierten estos fármacos en una amenaza para la salud laboral. El artículo alerta, además, del riesgo de que las empresas terminen utilizándolos como sustituto de medidas preventivas más eficaces, como una mejor organización del trabajo o una planificación adecuada de los descansos.

Los exoesqueletos y las prótesis avanzadas han llegado para quedarse

Los exoesqueletos se han consolidado como una de las tecnologías con mayor potencial para transformar la seguridad y la salud en el trabajo. A pesar de que su uso era poco frecuente en la Unión Europea hasta hace poco, estos dispositivos, capaces de aumentar la capacidad física y reducir la fatiga, se emplean hoy en sectores como la automoción, la logística, la aeronáutica o los servicios de emergencias, especialmente en tareas que exigen manipular cargas pesadas, hacer movimientos repetitivos o adoptar posturas forzadas.

"Lo más probable es que en las empresas se utilicen más los exoesqueletos pasivos, no motorizados, porque son más sencillos de implantar", subraya el investigador de la UOC. "Hablamos, además, de equipos nuevos que se circunscriben a los sectores con mayores riesgos musculoesqueléticos; no es algo que vayamos a ver en todos los puestos de trabajo", añade.

El análisis mira incluso más allá y apunta a una evolución tecnológica aún más disruptiva: las prótesis avanzadas conectadas al sistema nervioso y asistidas por inteligencia artificial (IA), capaces no solo de compensar discapacidades o resolver desafíos físicos, sino también de ampliar las capacidades humanas convencionales y de redefinir el propio concepto de trabajador.

Tecnologías ponibles para la prevención de riesgos

La tecnología ponible o wearable (las pulseras inteligentes, los cascos con sensores o la ropa conectada) está revolucionando desde hace algunos años la prevención de riesgos laborales, ya que permite monitorizar en tiempo real los datos biométricos del trabajador y las variables del entorno. Son sistemas que pueden detectar señales tempranas de fatiga o somnolencia, distracciones o exposición a sustancias peligrosas, lo que facilita respuestas más rápidas y precisas.

Sin embargo, el artículo resalta que la evolución de estas tecnologías parece avanzar hacia dispositivos cada vez más invasivos, como implantes o interfaces cerebro-ordenador capaces de interpretar señales neuronales. Aunque estas herramientas pueden mejorar la seguridad y facilitar la integración laboral de personas con discapacidad, su implantación plantea importantes interrogantes legales y éticos en relación con la vigilancia constante de la salud de los trabajadores y con la necesidad de adaptar las normativas laborales, diseñadas antes de la irrupción de estas tecnologías.

¿Una nueva brecha laboral? Trabajador mejorado vs. trabajador no mejorado

Uno de los principales riesgos identificados por el estudio es la posible aparición de un nuevo frente de desigualdad laboral entre trabajadores tecnológicamente mejorados y trabajadores que no lo están. El acceso desigual a tecnologías de mejoramiento humano podría trasladar al ámbito laboral las diferencias económicas, sociales e incluso de género, y favorecer a quienes puedan costear estas herramientas o estén dispuestos a utilizarlas para aumentar su rendimiento. También podría traducirse en nuevas formas de discriminación en la contratación, la promoción interna o la permanencia en el empleo.

"Vemos un ejemplo claro con las prótesis. Antaño servían para sustituir, en la medida de lo posible, una extremidad o una parte del cuerpo perdida. Con los avances tecnológicos se han desarrollado prótesis asistidas por IA que evitan la fatiga, se adaptan a los movimientos e incluso proporcionan sensación de tacto. Pero es que ya existen prótesis experimentales que permiten llevar a cabo funciones diferentes a las de la extremidad perdida", explica Antonio Fernández. "Las predicciones más extremistas apuntan a que en un futuro habrá personas que desearán cambiar sus extremidades sanas por prótesis que mejoren sus capacidades", añade.

Los avances en cibernética, farmacología e inteligencia artificial están acelerando la incorporación de tecnologías de mejoramiento humano en el entorno laboral, lo que promete transformar la prevención de riesgos laborales y aumentar tanto la seguridad de los trabajadores como la productividad empresarial. Sin embargo, los retos que plantea esta revolución son importantes, como el riesgo de discriminación, la erosión del derecho a la intimidad por la monitorización constante de la salud o la necesidad de modificar la normativa laboral para adaptarla a estas tecnologías.

La investigación se ha realizado en el marco del proyecto Humanitat millorada i dret, financiado por la UOC. "Los miembros del proyecto hemos propuesto cambios en la normativa sobre inteligencia artificial, productos sanitarios, protección de datos de carácter personal, prohibición de la discriminación y, naturalmente, seguridad y salud en el trabajo", concluye el investigador de la UOC.