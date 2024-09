Segurament, més d'una vegada t'ha perseguit aquesta pregunta: com puc estudiar i treballar alhora? I, si no ha estat el cas, probablement t'ha vingut aquest dubte al cap: he de deixar la meva ciutat per estudiar el que vull? La resposta és senzilla: no, avui dia pots estudiar el que vulguis, al teu ritme i des d'on vulguis. En aquest article repassarem els principals avantatges i desavantatges d'estudiar online. Comencem!

Estudiar online: avantatges i desavantatges

Ja és un fet: l'educació online ha arribat per quedar-se. Per aquest motiu, ens toca plantejar-nos quins són els pros i els contres d'estudiar online.

Avantatges d'estudiar online

Segur que et venen al cap molts pros en relació amb la formació online. A continuació, veurem una selecció de raons per les quals has d'estudiar a distància.

1. La formació online és compatible amb altres activitats

Així és. Ja no t'has de preocupar per aquest temut i incòmode moment en què havies d'acordar nous horaris amb el teu cap. Igualment, ja no cal que deixis d'anar a aquelles classes de piano que tant t'agraden, però que tenen un horari que et parteix la tarda. Amb l'educació online, tu decideixes el teu horari de formació.

2. El nombre de places per classe és més alt

Òbviament, els centres educatius presencials tenen un contingent d'alumnes molt limitat. Per motius de logística, no podria ser d'una altra manera. No obstant això, els centres d'educació a distància tenen la possibilitat de ser una mica més flexibles i oferir un nombre de places més alt.

3. Oblida't d'aquelles hores que perds en desplaçaments

I sí, un dels avantatges d'estudiar en línia és l'estalvi relacionat amb el transport i els desplaçaments. Gastaràs menys diners i no perdràs el temps.

4. Estudia des de la teva pròpia ciutat

A ningú li agrada marxar de la seva ciutat si no és per elecció pròpia. Amb l'educació en línia, ja no tindràs l'obligació de mudar-te a una gran ciutat per poder estudiar. Gràcies a internet, ara tens la millor oferta educativa a casa teva (al teu ordinador o telèfon intel·ligent, concretament).

5. Marca el teu propi ritme d'estudi

Moltes vegades, la vida ens obliga a donar prioritat a altres assumptes. Per aquest motiu, l'ensenyament en línia serà el teu gran aliat. Òbviament, hauràs de complir amb alguns terminis de lliurament, però generalment podràs portar la formació al ritme que més et convingui.

6. Estudia el que vulguis, l'oferta és enorme!

El món digital ha fet un salt enorme en l'última dècada. Avui dia, pots estudiar gairebé qualsevol cosa a través del teu ordinador.

7. Desenvolupa la teva responsabilitat i autonomia

Bàsicament, l'educació a distància desenvolupa la responsabilitat i l'autonomia de l'estudiant. Això és lògic si tenim en compte que estudiar des de casa requereix un mínim de força de voluntat i motivació.

8. Forma't quan tu vulguis

Fins ara, hem vist que els centres educatius superiors sempre estaven plens d'alumnes joves. Però, on era la gent de més edat? Amb l'educació a distància podràs estudiar una carrera en qualsevol moment, sense necessitat de desatendre les teves obligacions laborals (o sense necessitat de matinar, en cas que estiguis gaudint de la teva jubilació).

9. Sempre tindràs l'acompanyament d'un docent

Encara que amb l'educació a distància estudiïs des de casa, mai estaràs sol. Sempre estaràs acompanyat per l'equip docent (professor/a, tutor/a o orientador/a), que t'ajudarà a treure el màxim profit dels teus estudis. A més, gràcies a les noves tecnologies, el diàleg amb l'equip formador serà constant. La comunicació serà tan fluida com en un centre presencial!

10. Podràs crear el teu propi espai

No t'agraden les cadires dels centres educatius? Et semblen estretes i incòmodes? No hi fa res, estudia a distància i munta't la teva pròpia aula a casa. A més, d'aquesta manera tindràs tota la tecnologia que necessitis a l'abast.

Desavantatges d'estudiar online

Fins ara, tot ha estat molt bonic. No obstant això, també has de conèixer els desavantatges de l'educació online.

1. Necessitaràs disciplina i constància

Com hem dit anteriorment, l'educació a distància exigeix responsabilitat i força de voluntat. Però és l'hora de fer-te una pregunta: deixaràs passar el teu somni per un problema de planificació i constància?

2. S'ha acabat allò de prendre alguna cosa amb companys o companyes a la cafeteria?

Potser aquest és un dels desavantatges d'estudiar a distància que més fa que els aspirants a aquesta modalitat d'estudi es facin enrere. Ara bé, no hem d'oblidar que amb les noves eines tecnològiques s'ha procurat suplir aquesta mancança i millorar la interacció entre alumnes.

3. Necessitaràs disposar de mitjans tecnològics

Òbviament, per estudiar a distància necessitaràs comptar amb alguns mitjans. Generalment, però, en tindràs prou amb una connexió estable a internet i un ordinador d'allò més bàsic.

4. Hi ha formació a distància que no és de qualitat

És veritat que hi ha molts centres (i no centres) que s'han sumat a la moda de l'educació a distància per poder-se lucrar. Per aquest motiu, et recomanem que vagis als centres d'ensenyament que disposen d'un bon model educatiu online i que tenen una bona reputació. Si estudies en un centre de qualitat com la UOC, el que aconseguiràs és treure profit de l'educació a distància.

Com pots veure, els desavantatges d'estudiar per internet no són cap excusa per rebutjar aquesta modalitat d'ensenyament. Tanmateix, per si t'animes a estudiar a distància, t'oferim consells per estudiar online. Ara que ja coneixes els avantatges i els desavantatges d'estudiar online, et sumes a la revolució digital?