Aquest Programa consta de cinc assignatures de 6 crèdits ECTS cadascuna.El programa es cursa en dos semestres.El primer semestre es cursen 3 assignatures (18 crèdits) i el segons semestre es cursen 2 assignatures (12 crèdits)

Diploma d'especialització de Disseny i Programació per a la web (30 crèdits)



Primer semestre (18 crèdits)

HTML i CSS (6 ECTS)

En aquesta assignatura l'estudiant adquirirà els coneixements necessaris per a la creació de pàgines web semàntiques i accessibles usant les especificacions més actuals d'HTML i CSS.

Disseny d'interfícies interactives (6 ECTS)

Aquesta assignatura ofereix una visió multidisciplinària dels principis i aproximacions al disseny d'interfícies efectiu, centrant-se en com es dissenyen productes interactius que millorin i facilitin la manera en què la gent es comunica, interactua i treballa. L'estudiant afrontarà els principals principis del disseny d'interfícies, l'anàlisi d'activitats i usuaris, l'avaluació d'interfícies i el test d'usabilitat.

Programació en en JavaScript per a programadors (6 ECTS)

Aquesta assignatura, adreçada a estudiants que ja tenen coneixements de programació, entra en profunditat en les particularitats de JavaScript, d'acord amb l'especificació ES2015. Es treballaran específicament l'asincronia i la interacció amb el DOM (o model d'objectes del document), especialment importants per al desenvolupament d'aplicacions web. També s'hi veuen algunes de les principals eines i utilitats que s'utilitzen en el desenvolupament en JavaScript.

Segon semestre (12 crèdits)

Desenvolupament back-end amb PHP (6 ECTS)

Aquesta assignatura introdueix l'estudiant en el món del desenvolupament en el costat servidor.Treballarem sobre una pila AMP (Apache, MySQL, PHP), encara que els coneixements adquirits seran traslladables a qualsevol altre entorn. Treballarem tant amb frameworks com ara Symphony com usant les capacitats dels gestors de continguts actuals (com ara WordPress i Drupal) com a base per al desenvolupament ràpid d'aplicacions sofisticades.

Desenvolupament front-end amb frameworks Javascript (6 ECTS)

En aquesta assignatura els estudiants coneixeran la situació actual del desenvolupament front-end i els principals entorns de desenvolupament i frameworks, també treballaran amb un framework,crearan la part front-end d'una aplicació i veuran de quina manera s'ha de treballar el front-end quan s'està creant una aplicació mòbil amb Javascript.