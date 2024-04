Diploma d'Expert de Comunicació i Màrqueting d'Esdeveniments

Ana Rodríguez Granell

Doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona. El seu àmbit de coneixement se centra en la història de l'art, la història de la cultura i la història del cinema. La seva expertesa gira entorn de temes vinculats amb els anys trenta, els feixismes i el moviment modern. És i ha estat membre de multitud de grups de recerca i projectes finançats d'I+D ihHa publicat nombrosos articles en revistes indexades com Visual Studies, Journal of Spanish Cultural Studies, Art, Individu i Societat, etc. Actualment, és membre del projecte de recerca finançat Regiocat.