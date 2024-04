Diploma d'Expert de Disseny i Maquetació web

El programa proporciona als estudiants els recursos d'aprenentatge vinculats a cadascuna de les assignatures per a dur a terme la seva activitat docent.

L'origen d'aquests recursos d'aprenentatge pot ser divers en funció dels continguts i competències que s'han de treballar en cada cas. Pot tractar-se tant de materials docents elaborats per la UOC com de recursos externs que hi ha a la xarxa o publicats per tercers.