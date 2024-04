Diploma d'Expert d'Eines avançades d'HTML i CSS

El Diploma d'expert online d'Eines Avançades d'HTML i CSS s'adreça a professionals amb coneixements de disseny web que volen aprofundir en el disseny i la maquetació de pàgines web i en les eines i les metodologies que hi estan associades. Si et vols dedicar professionalment al disseny web, aquest curs et donarà la pràctica i els continguts necessaris per mitjà de casos i exercicis aplicats.