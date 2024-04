Diploma d'Expert de Sostenibilitat en destinacions i organitzacions turístiques

El perfil de l'estudiant es configura com el d'una persona amb experiència acadèmica i/o professional en el sector i que vol adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre com implementar pràctiques sostenibles en les organitzacions i destinacions turístiques. El perfil també respon al de persones amb experiència acadèmiques i/o professionals d'altres àmbits però que volen orientar-se en aquest camp. En tractar-se d'assignatures de màster, aquesta oferta està oberta a persones graduades de la UOC, incloses les de turisme.Aquesta via és molt interessant perquè pot ser una nova forma d'accés al màster per a estudiants que hagin completat prèviament aquestes assignatures que hauran de ser convalidades en el màster