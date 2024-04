Diploma d'Expert de Tècnic en Acció Humanitària (UOC, Creu Roja)

Cal, per tant, descobrir com s'estructura i s'enfoca l'acció humanitària els darrers temps, mitjançant els elements primordials que la constitueixen i, al seu torn, que la diferencien com a instrument. El diploma d'expert de Tècnic d'Acció Humanitària desgrana aquest ric ecosistema d'una manera pràctica i reflexiva per a poder-se involucrar activament en aquest camp.

Per a conèixer la nostra activitat acadèmica i docent més recent pots visitar-nos al blog dels Estudis de Dret i Ciència Política!