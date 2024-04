Diploma d'Expert de Tecnologia Alimentària i Desenvolupament de Nous Aliments

Alimentar-se ja no és tan sols una necessitat fisiològica. S'ha convertit, per un costat, en un acte que proporciona plaer, i per l'altre en un instrument per a la cura de la nostra salut i la prevenció de determinades patologies.

Disposem de més informació sobre els possibles beneficis o perjudicis que pot ocasionar una manera determinada d'alimentar-se. Tenim a l'abast una gran oferta d'aliments gràcies a la millora de les tècniques de producció, conservació i distribució.

Per poder cobrir la demanda, la industria alimentària ha experimentat un fort creixement els darrers anys.

L'adaptació als canvis continus que es produeixen al sector alimentari provoca la necessitat d'incorporar professionals que tiguin la capacitat de desenvolupar i innovar en productes alimentaris segurs i de qualitat.

El diploma d'expert de Tecnologia Alimentària i Desenvolup...