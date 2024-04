Com es pot aconseguir que la disciplina urbanística baixi a peu de carrer per construir ciutats més justes, inclusives, obertes i col·laboratives?

Per què estudiar Urbanisme per Fer Ciutat?

Fer ciutat és molt més que urbanitzar. És promoure la complexitat funcional, d'usos i relacions entre tots els sectors i estrats de la societat. És fer espais de qualitat física i ambiental, espais accessibles i connectats de manera equitativa que promoguin la trobada i l'exercici de la ciutadania. És redistribuir les plusvàlues, integrar barris, recuperar teixits, etc.

No obstant això, com es pot fer ciutat amb i per a una col·lectivitat urbana cada dia més diversificada, individualitzada i globalitzada alhora?

Com es pot aconseguir que la disciplina urbanística baixi a peu de carrer per construir ciutats més justes, inclusives, obertes i col·laboratives?

La noció espacial de límit està qüestionada entre ciutat i camp, entre el que és públic i privat, entre interior i exterior, entre divisions administratives. Les nocions de distància, continuïtat, densitat, com també les de zonificació i ús, centralitat, diversitat i complexitat es revisen i modifiquen en el seu sentit i significat.

D'altra banda, les noves tecnologies de la informació i comunicació han multiplicat les possibilitats d'autoorganització social. La interacció contínua permet, dins la ciutat oberta, el creixement de les mobilitzacions socials, de la participació ciutadana i de l'acció col·laborativa. Ja no com a usuari, sinó com a col·laborador, la ciutadania reivindica la ciutat.

Per avançar cap a respostes a aquesta complexitat de la realitat urbana, el diploma d'expert d'Urbanisme per Fer Ciutat planteja una aproximació des d'una visió transversal de l'urbanisme com a reflexió i com a pràctica, conjuminant l'espessor teòric i cultural de la disciplina amb els enfocaments i les experiències més recents i innovadores.

Pretenem, així, no solament transmetre coneixements «tècnics» compartibles entre professionals diversos i responsables polítics i socials, sinó també una visió crítica de les realitats urbanes, criteris eticopolítics per a orientar les propostes d'intervenció i gestió, pistes que ajudin a prendre decisions i exemples que exposin maneres de fer, comunicar, negociar i executar.

