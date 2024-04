Diploma d'Expert de Violència masclista i mitjans de comunicació

La violència masclista és un dels problemes socials principals i una mostra de la desigualtat per raons de gènere. No obstant això, un 20 % dels nois joves considera que no és real i fins i tot, segons les dades del Baròmetre Joventut i Gènere: Identidades, representaciones y experiencias en una realidad social compleja (2021), del Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut, de FAD, és un "invent ideològic". Aquest percentatge, a més, va en augment. Per això, el seu relat i la manera d'explicar-lo resulten fonamentals per poder donar una resposta eficaç i trencar aquesta visió.

En aquest sentit, el paper que els mitjans de comunicació poden exercir és clau i demana una reflexió sobre el tractament i la representació que aquests ofereixen a través dels diferents formats i llenguatges: la mateixa Llei orgànica 1/2004, que recull mesures contra la violència de gènere, al·ludeix al paper que exerceixen els mitjans de comunicació en aquesta matèria. En...