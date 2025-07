Assignatura de Discapacitat sensorial i motriu

S'explica el paper de la interacció i del context en el desenvolupament dels infants amb pèrdua auditiva, així com els factors que hi incideixen.

S'ensenya a conèixer els diferents aspectes dels infants i del seu entorn que cal avaluar per definir una resposta d'intervenció ajustada; per exemple, les estratègies i les ajudes necessàries per a la comunicació o l'accés a la informació i la participació de les persones amb pèrdua auditiva.

Mitjançant la valoració de cada alumne particular, s'aprèn a conèixer el diagnòstic des de la perspectiva mèdica (neurològica), que aporta dades sobre la localització i el grau d'afectació, la discapacitat que provoca i com afecta o limita les possibilitats educatives.

Finalment, es treballa com s'ha d'actuar davant la sospita d'un possible problema visual en un alumne, com es poden detectar els principals signes d'alerta i com es valoren les necessitats i dificultats de l'alumnat amb discapacitat visual (ceguesa i baixa visió) i el seu entorn familiar i escolar (des del mateix moment en què es coneix la discapacitat).