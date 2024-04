Avui dia la tecnologia forma part del nostre dia a dia i, per entendre el seu funcionament, és molt recomanable saber programar



Amb aquest curs d' Introducció a la Programació en JavaScript de la UOC podràs començar a aprendre a programar per al web.



JavaScript és el llenguatge de programació que ha convertit la web en una eina dinàmica i està darrere d'aplicacions web com GMail, però també d'aplicacions mòbils o d'escriptori com Spotify, que combina JavaScript amb C +++.



JavaScript, a més, és un dels llenguatges de programació més demandats en el mercat laboral.



El curs té una durada de dos semestres i s'ha dissenyat amb l'objectiu de flexibilitzar al màxim el treball de l'estudiant, que podrà marcar el seu propi ritme. L'enfocament és eminentment pràctic, amb activitats contínues basades en la resolució de problemes i l'elaboració de petits projectes.



