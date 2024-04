Dins del curs de Tècniques de Neuroimatge , s'estudiaran les principals tècniques de neuroimatge, com són la ressonància magnètica , la tomografia per emissió de positrons ( PET ), la tomografia per emissió de fotó únic ( SPECT ), la magnetoencefalografia ( MEG ) i l'electroencefalografia i ...

Degut a l'ús extensiu i creixent de les tècniques de neuroimatge, cada vegada podem trobar un major volum de dades disponibles. No obstant això, la complexitat dels mètodes d'adquisició i processament de les imatges fa que moltes vegades aquesta valuosa informació sigui difícil d'entendre i interpretar.

Els professionals de l'àmbit de les neurociències tenen un gran interès a conèixer les aportacions de la neuroimatge en el funcionament del cervell, però amb freqüència els falten els coneixements tècnics necessaris per comprendre la informació que aquestes tècniques proporcionen.

Dins del curs de Tècniques de Neuroimatge, s'estudiaran les principals tècniques de neuroimatge, com són la ressonància magnètica, la tomografia per emissió de positrons (PET), la tomografia per emissió de fotó únic (SPECT), la magnetoencefalografia (MEG) i l'electroencefalografia i potencials evocats (EEG, PE), utilitzades en l'actualitat per comprendre com es realitza l'adquisició, el processament i la interpretació de les dades que proporcionen.

