Especialització de Competències d'Anàlisi (Data Literacy)

Actualment la gran majoria de les organitzacions intenten basar-se en dades i evidències per tal de prendre millors decisions i mirar d'aconseguir un avantatge davant dels seus competidors. És per això que cada vegada es fa més necessari per a qualsevol professional poder adquirir unes habilitats bàsiques en l'àmbit de l'anàlisi de dades (data literacy).

L'especialització en Competències d'Anàlisi (Data Literacy) proporciona una formació bàsica i aplicada que permet adquirir els coneixements per iniciar-se en l'àmbit de l'anàlisi de dades. Aquesta especialització aporta a perfils professionals no tècnics els coneixements i les competències necessàries per a poder cursar amb èxit el màster d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics.

La ...