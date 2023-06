Especialització de Dret Registral i Hipotecari (UOC, Deganat dels Registradors de Catalunya)

Per a això, es dotarà al participant d'una formació teòrica inicial, on gaudirà de l'oportunitat de conèixer la importància del Registre com a instrument de seguretat jurídica i la seva anàlisi econòmica. En aquest sentit, es realitzarà especial recalcament en què l'estudiant, conegui les eines bàsiques del Registre (Finca, Títol, Seient) i les diferents fases del document.



Una vegada estudiats els elements bàsics i els seus principis, es dotarà a l'alumne dels principis rectors de la publicitat formal i elements que la componen.



Superada aquesta fase inicial i establerts els fonaments jurídics per entendre els principis bàsics del Registre, ens centrarem en la dualitat teòric-pràctica, explicant les fases del document, a través del seient d'entrada i presentació i les classes de seients, tals com a compravenda, herència i donacions, hipoteques i cancel·lacions, documents judicials, alternant l'estudi teòric amb una formació pràctica a través dels c...