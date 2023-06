Especialització d'Edició i Correcció Avançades del Text

En aquesta especialització s'aprenen les fases de l'edició, des de la recepció de l'original fins a la impressió o tancament del format electrònic. És un curs eminentment pràctic, que serà profitós tant per a les persones que es volen introduir en la correcció i l'edició de textos com per a les que vulguin perfeccionar els coneixements que en tinguin, adquirits per formació o per experiència.



En la primera assignatura, els estudiants aprendran a analitzar críticament un original i a conèixer, a partir de les convencions del món editorial, el grau d'intervenció que exigeix cada fase del procés. En la segona, adquiriran les habilitats necessàries per tenir uns coneixements aprofundits de correcció tipogràfica i identificar les parts interiors i exteriors del llibre per a supervisar-ne l'organització.