Especialització de Nutrició i Estils de Vida Saludables de la Dona

Els continguts de l'especialització de Nutrición i Estils de Vida Saludables de la Dona permetran que els estudiants (tant professionals sanitaris, com professionals d'altres àmbits, com per exemple Periodisme, Marketing i Comunicació) puguin millorar les seves competències en salut femenina, coneguin com funciona el cicle menstrual i sàpiguen identificar quines són les situacions més comunes relacionades amb trastorns del cicle menstrual.

Un altre punt clau d'aquesta formació és que permet adquirir coneixements sobre com factors com ara la nutrició, l'exposició a tòxics, el descans, etc., afecten la qualitat de vida de les dones, i entendre la importància de promoure hàbits de vida saludable.