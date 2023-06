Especialització de Programació per a la Web

El programa té una durada d'un semestre i s'estructura en dues assignatures:

En aquesta assignatura s'introdueix el món del desenvolupament en el costat de servidor. Treballarem sobre una pila AMP (Apache, MySQL, PHP), encara que els coneixements adquirits seran traslladables a qualsevol altre entorn. Per al desenvolupament ràpid d'aplicacions sofisticades, es treballarà tant amb frameworks com ara Symphony, com usant com a base les capacitats de gestors de continguts actuals com ara WordPress i Drupal.