Diploma de Postgrau d'Art Contemporani

El contingut i l'enfocament del Postgrau d'Art contemporani permet aprofundir i conèixer bé els autors i pensadors clau de les arts escèniques i plàstiques.

1r semestre

Filosofia contemporània (5 crèdits ECTS)

La història de la filosofia és la història per trobar la manera correcta de viure. "Com s'ha de viure?" és, des de Sòcrates, la recerca que ha marcat un dels camins principals del pensament filosòfic. Una pregunta que vol saber què és allò que més ens convé fer des de la nostra condició humana com individu, que lluita per la seva singularitat i, com a ser social, que cerca la integració en el grup. [més informació]



Arts plàstiques (5 crèdits ECTS)

Aquesta matèria aborda els tres grans gèneres de l'art escènic: el teatre, l'òpera i la dansa. S'estudiarà la singularitat de cada un d'ells a partir d'algunes de les obres o creadors més rellevants del segle XX des d'una perspectiva diacrònica que permeti entendre la seva evolució, tenint en compte de manera transversal qüestions com la relació entre literatura i escena, la centralitat del llenguatge corporal, i la imbricació entre text, cos i música.



Arts en pantalla (5 crèdits ECTS)

Aquesta assignatura pretén donar eines per comprendre les principals transformacions succeïdes en el camp del cinema durant els anys seixanta i setanta del segle XX. El curs s'articula vers la crisi de la representació que suposa la modernitat cinematogràfica i les principals contribucions des de les pràctiques documentals, experimentals i la ficció en el cinema mundial a partir de la II Guerra Mundial. [més informació]

2n semestre

Arts escèniques (5 crèdits ECTS)

Aquesta matèria aborda els tres grans gèneres de l'art escènic: el teatre, l'òpera i la dansa. S'estudiarà la singularitat de cada un d'ells a partir d'algunes de les obres o creadors més rellevants del segle XX.



Cultura i subjectivitat (5 crèdits ECTS)

La matèria estudia com diverses formes de producció cultural representen i són part activa dels processos de construcció de la subjectivitat. Es posa èmfasi especial en l'anàlisi entre allò social i allò psíquic i es reflexiona sobre els problemes epistemològics i ètics que planteja la construcció del subjecte, la relació del jo amb el seu entorn i la seva capacitat d'autoreflexió, la relació entre el subjecte i la materialitat social i cultural, el desig, la regulació dels plaers i la transgressió, la relació entre subjectivitat i estètica. Es posa especial atenció a qüestions de gènere i sexualitat.



Treball final de postgrau (5 crèdits ECTS)

En aquest treball l'estudiant ha d'elaborar un estudi original (en forma d'assaig, estat de la qüestió, anàlisis comparada, etc), entorn d'una obra, un autor, una producció, un corrent artístic, o altres problemes associats a la temàtica del postgrau. Per a fer-ho comptarà amb la direcció d'un especialista que el guiarà en la seva recerca.