30/9/11
«En cinc o deu anys ja podrem ser, en l'àmbit agrícola, completament autosuficients»
Fanxi Meng i Bei-Zhong Han
Fanxi Meng i Bei-Zhong Han
Si haguéssim d'explicar a una persona que no ha estat mai a la Xina la situació actual de l'agricultura del seu país, què li diria?Fanxi Meng. Li diria que actualment disposem d'importants produccions dels conreus clau, com l'arròs i el blat, i que, mentre trenta anys enrere conreàvem cereals per alimentar-nos a nosaltres mateixos, avui dia en tenim per a alimentar el bestiar. També disposem de tota mena de fruita, vegetals, peix -salvatge o de granja- i carn, i també importants cultius de cotó. A més, a cada regió hi ha escoles tant d'hivern com d'estiu i universitats d'agricultura, i els pagesos joves estan preparats amb la tecnologia moderna.
La Xina només té un 7% de terra conreable per a alimentar el 21% de la població mundial, que a més continua creixent. Tot i això, asseguren que podran alimentar-se a vostès mateixos. Però quan?Bei-Zhong Han. La Xina és un país molt gran, amb regions molt diferents les unes de les altres i amb grans ciutats; però, malgrat això, calculo que en cinc o deu anys ja podrem ser, en l'àmbit agrícola, completament autosuficients.
I no és possible ampliar la terra conreable?Bei-Zhong Han. Malauradament solament una petita part de terra es pot conrear. A més, hem de pensar que el desenvolupament econòmic també comporta que les ciutats creixin i necessitin sòl per a construir-hi habitatges i equipaments. Amb tot, ara el govern ho vol controlar i limitar per tal de mantenir la terra cultivable com a tal.
I, deixant a part la quantitat limitada de la terra conreable, quins altres problemes han d'afrontar?Bei-Zhong Han. Tenim molts reptes i problemes. Per exemple, fem servir massa fertilitzants i herbicides. I a això cal afegir-hi les secades. I com es pot lluitar contra això? Aquí hi entren els conreus genèticament modificats. El Govern impulsa la recerca en aquest àmbit, i personalment dono suport a aquesta pràctica perquè crec que els transgènics són la millor solució.
És la solució ideal per a la Xina?Bei-Zhong Han. No sé si és la solució per a la Xina, però potser sí per als països desenvolupats, perquè els transgènics necessiten molta menys aigua. Per exemple, en el cas de l'arròs no necessitem la gran quantitat d'aigua que normalment es fa servir amb el conreu tradicional. I, com que els conreus amb molta aigua fàcilment estan infectats d'insectes i s'han de fer servir herbicides que impacten en el medi ambient, en els transgènics no calen. Per tant, és una bona opció per als països desenvolupats.
En tota l'evolució del seu sector agrícola, què va significar l'entrada, el 2001, a l'Organització Mundial del Comerç (OMC)?Fanxi Meng. Jo penso que ens ha anat força bé per a poder ser presents als mercats internacionals. Però, pensant en la Xina actual, en la nostra gent, el que hem de mirar és com els podem alimentar; perquè, fins i tot avui, amb tot el que tenim, aquesta és la pregunta que sempre ens hem de fer. I la resposta és que no tenim problemes, perquè, si observes la població xinesa, veuràs que no passa gana.
Bei-Zhong Han. Actualment la gent pobra i tot té menjar. Potser és una alimentació molt bàsica, però de menjar no els en falta, encara que nutricionalment estan infraalimentats, ja que hauríem de produir moltes més proteïnes d'origen animal, com carn, ous o llet, perquè tinguessin més nutrients.
En termes de nutrició, l'evolució ha estat tan important també?Bei-Zhong Han. La nutrició és una qüestió molt important que vam aprendre tant d'Europa com dels Estats Units un cop la Xina es va haver obert al món, de manera que per a nosaltres és una tradició molt jove. Malauradament, però, les noves generacions només volen seguir l'estil de vida nord-americà i consumeixen moltes hamburgueses, fregits, etc., cosa que comporta que a les grans ciutats es vegin cada cop més infants amb sobrepès i obesitat. I això no és bo.
I com cal afrontar aquest problema? Educació, campanyes de sensibilització?Bei-Zhong Han. El problema és que, si a la Xina els parles de mala nutrició, la majoria de la gent et dirà que són pobres i mengen el que tenen. I, d'altra banda, veiem famílies riques que consumeixen massa menjar. Per tant, els hem d'ensenyar a menjar correctament, perquè no es tracta tan sols de menjar carn. I això és un problema per als asiàtics. Els xinesos consumim molta proteïna, i bona part la traiem d'una planta molt saludable, que és la soja, però les noves generacions s'estimen més les proteïnes d'origen animal de la carn i la llet. Pel que fa a nutrició, valdria més consumir més proteïnes de les plantes que no pas dels animals. O sigui que és evident que hem d'educar la gent en el sentit que cal alimentar-se bé amb el menjar més idoni.
Vostès formen part d'una delegació que ha visitat la UOC tant a Madrid com a Barcelona. Quin paper té la cooperació en tota aquesta evolució?Bei-Zhong Han. Arran de l'obertura de la Xina, trenta anys enrere, hem potenciat i ajudat que els nostres estudiants se'n vagin a universitats estrangeres i aprenguin força coses. La majoria d'ells han tingut suport del Govern i han tornat a la Xina per aplicar els seus coneixements. Per tant, la Xina s'ha beneficiat d'aquesta cooperació, ja que abans no teníem tota la tecnologia moderna de què ara sí que disposem. Però actualment, des que tenim molta gent que ha estat educada a l'estranger, també disposem de molt bones universitats on formem els nostres propis estudiants i, a més, podem ensenyar coses a la resta de països.
En aquesta cooperació ha estat més útil l'experiència de grans potències agrícoles com els Estats Units o també s'han pogut beneficiar de l'experiència de països ben diferent, com Luxemburg, per exemple?Bei-Zhong Han. No ens hem beneficiat tan sols dels Estats Units, sinó també d'universitats de diferents països. Vostè ha posat l'exemple d'un país com Luxemburg, però jo mateix he estudiat a Holanda i allà, tot i ser un país petit, tenen molt bona agricultura -sobretot en el sector vitícola- i nutrició. També produeixen molta cervesa i formatge, producte del qual nosaltres no disposem. Dels països occidentals hem après molt en el camp tecnològic. El vi actualment és un producte molt popular a la Xina. I la cervesa també, ja que se'n consumeixen 40.000 milions de litres anuals. Aquests són exemples del que hem après d'Occident, coneixements dels quals es beneficien els consumidors xinesos. I al mateix temps estic segur que Occident també ha après coses de nosaltres, com la soja. Nosaltres en consumim molta; és un aliment saludable, molt nutritiu i que té molt poques calories. Per això estem més prims que els occidentals!
Tot i aquestes evidents millores, quin és actualment el gran repte pendent de l'agricultura xinesa per a la dècada vinent?Fanxi Meng. Nosaltres treballem per plans quinquennals, i aquest any el que és més important, la primera prioritat en agricultura xinesa, és la gestió de l'aigua. És la principal de les nostres preocupacions, tal com s'observa en la documentació governamental.
Bei-Zhong Han. Però el que és molt important és disposar d'una política estable al llarg dels anys. Nosaltres no tenim alteracions polítiques com passa en països com Egipte o Líbia, sinó que anem sempre en una mateixa direcció. Un altre aspecte important que cal tenir en compte és la tecnologia. I el tercer és la formació tant dels agricultors com de la població en el camp nutricional. Si aconseguim tot això, l'agricultura xinesa pot fer un gran canvi.