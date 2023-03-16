30/10/13
«En l'ensenyament el gran error que podríem cometre és no canviar»
John Daniel
John Daniel
Quin creu que és el principal repte actual quant a l'e-learning?Crec que si un país es dota d'una bona estructura i un bon marc per tal de garantir la qualitat, aquests haurien de ser útils també en totes les formes d'educació superior, també l'e-learning. Les mateixes universitats han de tenir processos de qualitat propis per a aspectes particulars, però a escala nacional crec que un marc ho ha de cobrir tot. Així, doncs, què hem de fer? Ser capaços de dissenyar processos especials d'assegurament de la qualitat en els nous i diferents aspectes de l'educació superior.
Hi ha un mapa de criteris global per a avaluar la qualitat de l'educació en línia?Cada país està desenvolupant els seus propis criteris i això està bé perquè vint anys enrere els països no pensaven en la qualitat. El que han de fer és garantir que els sistemes evolucionen per a fer que el canvi sigui una realitat i el principi més bàsic és fer un seguiment de l'estudiant i comprovar que al final del dia s'han satisfet les seves necessitats d'aprenentatge. Això és el que realment compta. Les agències de qualitat han d'estar preocupades per això també.
Vostè ha recordat durant la seva intervenció a Barcelona que potser caldria apostar per la «mort de la carrera»...Hi ha una crisi de treball, a Espanya i a tot arreu. També als Estats Units. Un 50% dels graduats recents no han aconseguit feina. Molta gent pensa que hem de fugir d'aquests processos de carreres de molts anys i concentrar-nos en períodes més curts d'estudi i qualificacions més lligades al mercat de treball. L'estudiant podrà tornar més tard a la universitat i fer quelcom més. I això es pot fer mitjançant l'e-learning. Hem arribat al col·lapse dels llargs períodes d'estudi que no serveixen per al tipus de vida que viuran els nostres estudiants.
Però aquí hi pot haver un conflicte entre el coneixement i les necessitats del mercat i les empreses.També hi ha un conflicte amb els acadèmics que s'han passat la vida ensenyant matèries no relacionades amb el mercat de treball. Com deia, al final del dia serà l'estudiant qui determinarà la tendència. Al final l'estudiant tendirà a buscar l'opció que més li servirà per a la vida, i no serà aquella que el conduirà a formar part d'un gran nombre de persones que no troben feina. Visc al Canadà, allà molts joves sense carrera han anat a centres universitaris per fer estudis més curts, com pot ser disseny web, i llavors han trobat feina. No estic en contra dels estudis de literatura però ara mateix el més important per a la gent és trobar una feina perquè d'això depèn la seva vida. Si no tens uns ingressos no pots viure.
En aquest nou ambient, quins són els riscos que té l'educació superior i quins errors podríem cometre?El gran error que podríem cometre és no canviar. Totes les institucions han de canviar. L'e-learning no és només un problema de com es distribueix el coneixement, les universitats han d'oferir programes de formació més curts enfocats a oportunitats laborals i també ajudar els estudiants a crear els seus propis llocs de treball. Aquest és el canvi.
En aquest marc, quin ha de ser el rol de les universitats?Les universitats serveixen a la societat mitjançant el coneixement i s'han de preguntar al final del dia quin és el coneixement que la nostra societat necessita. En les societats civilitzades sempre necessitarem molta gent formada. Per a molta gent el primer pas és aconseguir una habilitat que puguin utilitzar en les seves vides.
I pel que fa al sector privat?Estan jugant una paper creixent en un camp, el de l'educació superior, en què no acostumaven a estar involucrats. Les empreses són sensibles a les tendències del mercat i la seva oferta hi està relacionada. Els governs han d'assegurar que el sector privat estigui regulat de manera apropiada, que no s'ofereixin qualificacions fraudulentes o es facin anuncis que no són de veritat. No vull dir que el sector públic no ho faci, però cal que tot estigui dins d'un marc.
Quins valors cal que es mantinguin davant aquest moment de canvis constants?Per a les universitats passar a fer e-learning és quelcom que ha de comportar repensar tot el que es fa, les qualificacions que es donen per tal d'estar posicionats. En aquest procés els estudiants determinaran el que és valuós perquè tendiran a escollir allò que els és útil per a les seves vides. En aquest sentit, les universitats operaran cada dia en un món més competitiu.