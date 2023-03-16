2/7/13
«No hi ha separació entre el món digital i el món material»
Sara Pink
Sara Pink
Quin és el punt de partida del seu projecte de recerca?La meva recerca parteix de la idea que els mitjans digitals són un element clau en el nostre entorn i que no hi ha separació entre el món digital i el món material. A la nostra vida es barregen aquests dos mons permanentment; per exemple, podem planxar mentre mirem la televisió o escoltem la ràdio, ens informem de la previsió del temps pel telèfon mòbil... Per això hem vist que no té sentit estudiar l'ús de mitjans digitals sols, ja que estan totalment incrustats (embedded) a la vida diària. El mòbil, per exemple, el portem sempre a sobre, fins i tot ens l'enduem a dormir!
La seva recerca se centra en la vida quotidiana de les persones, sobretot la vida familiar. La metodologia que fa servir per a investigar és molt original: el videotour.Sí, filmem la gent a casa seva, en les seves rutines diàries, especialment abans d'anar a dormir i quan es lleven al matí, que són dos moments molt importants d'interacció amb els mitjans digitals i de consum d'energia. Després de filmar les famílies, els ensenyem l'enregistrament i, si cal, editem algunes parts amb les quals no se senten còmodes. El videotour és una porta d'entrada per a entendre alguns aspectes de la vida diària que, al primer cop d'ull, són menys visibles.
Què aporta la metodologia del vídeo a la recerca?El vídeo pot ser una nova eina per a generar coneixement, tant per a investigadors com per a altres públics. El videotour és enregistrar no solament una llar i la família, sinó també el moviment de l'investigador que es mou en un entorn multisensorial i social.
Amb els seus estudis fa un replantejament del que significa una llar.Sí, les nostres llars no tenen res a veure amb la imatge de la casa i la família ideal que surt als anuncis televisius. La bugada, per exemple, té una presència molt important a totes les llars, però, en canvi, no és en l'imaginari social de les llars. Amb la recerca que fem hem vist que la bugada és omnipresent a les llars i que té un rol molt important en el consum d'energia domèstica (especialment al Regne Unit, on la roba no es pot eixugar a fora i s'eixuga sobre els radiadors o a la màquina d'eixugar).
«La gent és poc racional en l'ús de l'energia»
El projecte LEEDR (Low effort energy demand reduction), en el qual treballa juntament amb professionals d'altres disciplines, busca entendre rutines domèstiques per a explorar maneres de reduir el consum d'energia a les llars. Què és el que han observat fins ara?Observem una vintena de llars del Regne Unit, la majoria famílies amb infants. Hem vist que la gent és poc racional en l'ús de l'energia. Per exemple, moltes persones se'n van a dormir i apaguen tots els llums i aparells de la planta baixa, però després pugen al dormitori i s'adormen amb el televisor o la ràdio engegats. El mòbil és omnipresent, ens l'emportem a dormir: el tenim com a despertador, per despertar-nos al matí amb la ràdio... O bé el deixem carregant-se mentre dormim.
A la nit, alguns electrodomèstics continuen en mode d'espera (stand by)... Són rutines molt introduïdes en la vida de la gent que fan difícil buscar vies d'estalvi energètic.
En un dels seus articles afirma * que estem «saturats» de mitjans digitals.Sí, són una part fonamental de la nostra vida: són a casa, a la feina, en la nostra vida social... La televisió, la ràdio i els telèfons són mòbils i sempre són amb nosaltres. El que hem descobert és que els mitjans digitals no necessàriament els fem servir sols, sinó que els solem combinar amb altres activitats. Per exemple, mirem la televisió mentre fem servir el mòbil o la tauleta, planxem mirant la televisió o escoltant la ràdio, etc.
És a dir, que no el fem servir sol.Excepte a la feina, on ens concentrem treballant amb l'ordinador. En l'àmbit domèstic, poques vegades. I és curiós que, si demanem a la gent què fa, identifiquen l'altra activitat com a principal. Per exemple, si planxem i mirem la televisió alhora, direm que planxem; no pensarem que fem l'altra activitat. Són part de la nostra rutina inconscient.
Segons vostè, no solament estem saturats de continguts provinents dels mitjans, sinó que també estem saturats de la «presència» d'aquests mitjans.Exacte. Els mitjans digitals tenen una presència constant a la llar. Encara que no els fem servir en un moment determinat, ens acompanyen: la ràdio o la televisió engegades creen un brunzit càlid que forma part de la nostra vida. Molts electrodomèstics continuen engegats en espera, el mòbil carregant-se...
Un altre vessant de la seva recerca se centra en el moviment Slow City, tant al Regne Unit com a l'Estat espanyol.És un moviment molt interessant que ha anat creixent des que va sorgir, l'any 1999, a Itàlia. S'ha transferit a diferents països i ara ja hi ha 176 poblacions de 27 països del món que en formen part. El moviment crea un sentiment de singularitat entre els habitants d'una població i fa que s'involucrin activament a millorar-la. Mira de «protegir» les ciutats de l'acció de les multinacionals i els grans supermercats, i promou vies de desenvolupament alternatives, basades en la qualitat de vida de la població. A Catalunya he fet recerca a les poblacions de Pals i Begur.