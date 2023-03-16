Josep A. Planell defensa al Parlament l'impacte i la rendibilitat social de la UOCEl rector de la UOC, Josep A. Planell, ha defensat aquest dijous al Parlament de Catalunya l’alt impacte i la rendibilitat social de la Universitat. En la compareixença que ha fet davant la Comissió d’Empresa i Coneixement ha fet balanç de la feina feta durant els més de tres anys des que va prendre possessió del càrrec, ha explicat com evoluciona la Universitat i n’ha avançat els reptes i les prioritats estratègiques.
En els darrers dos cursos la UOC ha triplicat el nombre d’estudiants a la resta de l’Estat (ha passat de 2.000 a 6.000 el curs present) i ja és la universitat catalana amb més estudiants de màsters oficials. Ha ampliat significativament la seva oferta acadèmica (ara té 21 graus i 43 màsters oficials), té gairebé 60.000 graduats i ha consolidat el seu desplegament territorial més enllà de Catalunya. També ha captat més fons per al finançament de la recerca i ha eixamplat el seu àmbit d’actuació a totes les etapes educatives. «Aquestes xifres demostren la rendibilitat social de la UOC, que és la funció principal de les universitats i que hauria de ser un dels indicadors principals per a avaluar-les», ha emfatitzat Planell.
El rector ha comparegut, acompanyat pel gerent, Antoni Cahner, que ha detallat el creixement experimentat per la UOC els darrers dos cursos i ha desglossat les xifres dels pressupostos de la Universitat dels darrers anys i l’evolució dels ingressos provinents de les matrícules i del conveni programa. Planell sosté que «de cara a la negociació del proper conveni programa, el 2018, haurem de veure fins a quin punt el model actual és sostenible, atès que caldrà fer front al creixement sostingut de la institució».
Model de governança
Durant la seva intervenció també ha defensat el model de governança: universitat pública, de vocació i servei públic, amb un model de gestió privada. «Aquest model, que funciona amb èxit en països com el Canadà, els Països Baixos, Àustria o Portugal, és molt més àgil i proporciona l’autonomia i flexibilitat que les universitats necessiten.»
Sobre les limitacions a què han de fer front les universitats, ha afegit: «Sovint confonem autonomia universitària amb autonomia del professorat universitari. Donar més autonomia i marge de maniobra a les universitats en temes com l’oferta acadèmica i evitar l’excessiva regulació a què estem sotmesos ens permetria ser més eficients.»
Una altra de les qüestions que ha volgut posar de manifest és que la UOC té més d’una trentena de programes conjunts, graus i màsters, amb altres universitats catalanes. «Reforça la idea de complementarietat i disponibilitat absoluta. Podem ser beneficiosos per al conjunt del sistema.»
Canvi de paradigma en l’educació
D’altra banda, el rector sosté que el gran repte de futur de la Universitat és avançar-se a les necessitats educatives de la societat. «Hi haurà un canvi de paradigma. La formació contínua serà més important i nosaltres volem liderar aquesta nova manera d’ensenyar per competències interdisciplinàries. Vam ser disruptius quan vam néixer i ho hem de continuar sent perquè aquest és el nostre principal valor diferencial», ha afegit.
En aquest sentit, «la UOC es reinventa contínuament. Tot el que es fa a l’aula és virtualitzable. Hem de ser capaços, per estrany que sigui, de fer-ho entendre i fer programes modèlics en aquesta línia, com el grau de Belles Arts, que oferirem l’any que ve amb el Museu Reina Sofía».
Globalització i cooperació
Un dels altres reptes i prioritats estratègiques que ha destacat és el posicionament internacional del model educatiu de la UOC, que coopera amb universitats i institucions d’arreu. Així, «el Pla d’acció global i social 2017-2020, que estem definint, pretén fer possible que l’any 2020 la Universitat es transformi en una universitat global i que incrementi el seu impacte social». Actualment, la UOC té estudiants a 102 països i més de 3.000 estudiants amb passaport no espanyol.
Finalment, el rector també ha explicat als diputats l’impacte de la UOC més enllà de la formació universitària. Així, ha exposat el seu paper en el programa Escola Nova 21 per mitjà d’Educatalyst, una iniciativa de recerca que aspira a transformar l’ensenyament i l’aprenentatge; la nova formació professional en línia, que ha començat aquest curs amb l’aliança amb Jesuïtes Educació, i la formació que s’està fent en el sector empresarial mitjançant UOC Corporate.
Llei de reconeixement de la UOC
La compareixença del rector davant el Parlament per a informar de les actuacions de la UOC s’emmarca en l’acompliment de l’article 8 de la Llei 3/1995, de reconeixement de la UOC, publicada al DOGC el 6 d’abril de 1995. En els diferents torns d’intervenció tots els membres de la comissió han elogiat unànimement el model disruptiu de la UOC i la seva singularitat, han reconegut la seva aportació de valor a la societat i han celebrat la tasca duta a terme per la direcció de la UOC els darrers anys.