Perú reconeix els títols propis de la UOC

Ensenyament superior en línia de qualitat per a l'Agenda de les Nacions Unides

La UOC, compromesa amb l'ensenyament en línia de qualitat, duu a terme processos estrictes d'acreditació i treballa en conjunt amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) en la metodologia i la normativa de l'ensenyament en línia. Com a resultat d’aquesta col·laboració, han creat el màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior, i actualment la UOC participa en l'elaboració de les directrius per a l'avaluació dels títols en línia que està impulsant el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats d'Espanya.

Amb més de 20 anys d'experiència en ensenyament 100% en línia, la UOC s'ha convertit en un model per reproduir en altres contextos del món per tal d'ampliar l'accés i la cobertura a l'ensenyament superior de qualitat i contribuir, així, a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. La universitat ha assessorat diverses agències de qualitat i governs de països com ara Mèxic, Xile, Jordània i l'Equador en la creació d'una normativa per a l'acreditació d'un ensenyament superior en línia en els seus territoris, i també ha assessorat institucions educatives en el procés complex d’incorporar metodologies virtuals en la seva oferta acadèmica.

La UOC, compromesa amb el desenvolupament de l'ensenyament superior a diversos territoris, actualment presideix la xarxa del Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA), que reuneix diferents universitats d'Iberoamèrica.