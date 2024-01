Un estil de vida saludable pot augmentar en 10 anys l'esperança de vida

2. L’activitat física. «Actualment es porta una vida massa sedentària i és fonamental modificar aquest hàbit», considera Ramon Gomis. L’exercici físic no només ajuda a prevenir malalties cardiovasculars, sinó que també genera resistències contra l’Alzheimer, segons el neurocientífic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC Diego Redolar.

3. La disminució de tòxics. «S’ha avançat molt en la lluita contra el tabac, però encara hi ha molta feina a fer», afirma Ramon Gomis. D’altra banda, «és important reduir el consum d’alcohol, sobretot entre els joves, i evitar les drogues». Cal tenir en compte que «el cervell dels adolescents és més vulnerable als efectes addictius de l'alcohol i altres drogues durant el període de neurodesenvolupament», explica Marina Bosque, professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i coordinadora del Grup de Treball sobre Alcohol de la Societat Espanyola d’Epidemiologia. A més, tal com recorda Gomis, els tòxics presenten dos tipus de riscos de sobre la salut, ja que a més dels efectes en el nostre cos provoquen accidents de trànsit.

4. L’estrès. «Cal intentar evitar-lo, perquè l’estrès crea molts problemes vinculats a la depressió, a l’ansietat, i també a malalties cardiovasculars i endocrines», explica Ramon Gomis. El professor de neurociència de la UOC Diego Redolar apunta que també pot generar problemes de creixement i malalties autoimmunitàries.

5. El ritme del son. «Ens equivoquem quan pensem que no necessitem dormir. A més, en el cas dels nens els hàbits són molt importants, i no és bona idea que el cap de setmana vagin a dormir molt més tard que de costum», comenta el professor Gomis. «Els hàbits es poden flexibilitzar, però només fins a un cert punt», explica. I afegeix, «hem d’aprendre a dormir», recordant les paraules del doctor especialista en medicina del son Eduard Estivill, que imparteix a la UOC el seminari «El son com a font de vida saludable».

6. La vacunació. «Les vacunes han tingut un impacte molt important en la millora de la salut i no podem baixar la guàrdia amb l’hàbit de la vacunació», considera Ramón Gomis. «Situacions com el brot de xarampió a Ucraïna de l’any passat, amb més de 30.000 persones afectades a Europa, s’han d’evitar», afirma. A més, segons l’expert, «vacunes més recents com les del papil·loma ajuden a disminuir molt els casos de càncer de coll d’úter». La medicina continuarà avançant en aquest sentit, ja que «s’estan desenvolupant nanovacunes que poden ser importants per a malalties neurodegeneratives, metabòliques i per al tractament del càncer a través del sistema immunitari», explica Gomis.

7. La salut del planeta. És essencial cuidar de l’equilibri dels ecosistemes per protegir la nostra salut, segons demostren els estudis en l’àmbit emergent de la salut planetària. En aquest sentit, Gomis afirma que «els casos de càncer es dispararan si el medi ambient està contaminat», i en aquesta entrevista explica per què l’ús que fem de l’energia, de l’aigua o el tractament dels residus té un impacte en el nostre benestar físic. «És imprescindible que aprenguem a cuidar el planeta per millorar la nostra salut, i que aquests hàbits els adquirim ja des de ben petits, a l’escola», conclou.