Aquests són els avenços de salut digital que han vingut per quedar-se

Cinc reptes en salut digital

1. Ampliar el focus de la telemedicina. Tot i que aquestes xifres dibuixen un escenari en què la salut digital sembla gairebé una nouvinguda, no partíem de zero. Un estudi fet per l'American Medical Association (AMA) entre el 2016 i el 2019 conclou que durant aquests tres anys previs a la pandèmia, es va duplicar l'acceptació mèdica de l'atenció virtual, que va passar del 14 % al 28 %. I a Europa, l'HIMSS e-Health Trendbarometer, que va analitzar la situació de la salut digital en 27 països europeus just abans de l'arribada de la COVID-19, la telemedicina també s'anava obrint camí. Aleshores, la gestió de malalties cròniques era el servei de telemedicina més utilitzat, desenvolupat pel 74 % dels enquestats. No obstant això, altres àrees no rebien la mateixa atenció. Un exemple és que només els països nòrdics se centraven ja llavors en salut digital amb finalitats de prevenció i salut mental, dos camps que des de la pandèmia han rebut més atenció en la majoria dels països.

2. Passar de tractar la malaltia a prevenir-la. La prevenció és precisament un aspecte de la salut digital que, en opinió dels experts, hem de millorar. Com explica Albert Barberà, director des de l'estiu de 2019 del primer centre acadèmic de salut digital de sud d'Europa, la pandèmia ha deixat en evidència que la promoció de la salut és una assignatura pendent. «Ens queda camí per recórrer a l'hora de posar la salut, i no la malaltia, en el punt de mira. Tenim un sistema assistencial molt enfocat a tractar la malaltia, però no tant a prevenir-la», assenyala.

3. Impulsar la formació de professionals en salut digital. Es preveu que en aquest camp també es concentraran esforços, tenint en compte l'impuls que està prenent aquesta àrea. Carme Carrion recorda que es va treballar amb gran pressió i estrès, especialment durant les primeres setmanes de la pandèmia, i que l'atenció primària va tenir un paper clau mitjançant la telemedicina. Però una vegada que es reprengui certa normalitat, «caldrà seguir implementant les intervencions digitals que són eficaces i permeten optimitzar el tracte amb els pacients. Per aconseguir-ho cal recerca i formació».

La seva opinió coincideix amb la de Barberà, que afirma que entre les lliçons que ens ha deixat la pandèmia, hi ha el replantejament de la manera en què s'ensenya i es prepara els professionals de la salut. «Les institucions d'educació superior s'han de convertir en agents de canvi per aconseguir una salut i un benestar integrals que arribin a tothom», afirma. És una de les raons per les quals l'eHealth Center ja està treballant en la capacitació digital dels professionals de la salut «gràcies al coneixement d'investigadors de la UOC que fa temps que treballen en la capacitació digital de la ciutadania», explica.

4. Garantir un accés equitatiu. La salut digital ha ajudat a fer un gir al sistema sanitari i ha contribuït a fer que l'enfocament se centri en el ciutadà i fent-lo corresponsable de la seva salut. La dificultat ara és com es poden integrar les TIC en aquesta fórmula sense deixar ningú fora. «No es pot fer una transformació i que hi hagi gent que es quedi relegada perquè no té accés a aquesta tecnologia o perquè les seves competències en aquest camp són limitades», adverteix Barberà. Aconseguir l'equitat serà, per tant, un altre dels reptes dels pròxims anys.

5. Protegir la privacitat de les dades del pacient. Compartir dades de salut implica un repte ètic: es tracta d'un pas necessari, però que s'ha d'afrontar amb especial cura per continuar protegint la privacitat a la qual el pacient té dret. Segons l'opinió de Barberà, «cal un nou contracte social per establir en quines condicions gestionem les dades dels ciutadans, sempre tenint en compte els aspectes ètics», un terreny en què, segons el parer del director de l'eHealth Center, «les institucions europees hi tenen molt a dir».