El TURBA Lab inspira un conte creat per infants de primària premiat en un concurs de relats de ciència

Noves generacions més conscienciades

Per la seva banda, Isabel Ruiz Mallén, que lidera la línia de recerca en cocreació al TURBA Lab, considera positiu que un grup de recerca de la UOC que tracta de temes ambientals hagi estat escollit per l'escola i destaca que, en els darrers anys, qüestions com el canvi climàtic «han calat molt entre el jovent» després de fenòmens com el de l'activista Greta Thunberg, un interès que també creix entre els infants. Projectes com les escoles verdes, explica Ruiz Mallén, «fan educació ambiental i ensenyen els alumnes des de ben petits i els fan ser més conscients que cal cuidar el medi ambient». «Les noves generacions, amb moviments com Fridays for Future, demostren haver assumit un paper més activista en aquest terreny», afegeix la investigadora.

Aquesta activitat de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 13, acció climàtica, i 15, vida terrestre.

UOC R&I

