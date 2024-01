Una dècada apostant per l'emprenedoria

Coordinat per la plataforma Hubbik, l'SpinUOC compleix en aquesta edició deu anys impulsant projectes, i en aquest temps ha assessorat més de setanta iniciatives emprenedores finalistes. Per a Àngels Fitó, vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat, aquest programa de suport a l'emprenedoria «és la prova que la UOC és una universitat amb vocació ecosistèmica, emprenedora i innovadora, perquè mobilitza iniciatives emprenedores de tota la seva comunitat i les connecta amb la resta d'agents; perquè explora i promou oportunitats al seu abast per generar impacte social, i perquè integra avanços tecnològics per donar aquest suport a escala i sense barreres».

Per a la vicerectora, «l'SpinUOC representa la conjura de tota la comunitat UOC per promoure el progrés social a través de l'emprenedoria col·laborativa i innovadora». «Ara que la Universitat ha arribat al seu 25è. aniversari, celebrar el desè aniversari de l'SpinUOC representa consolidar un projecte que dona valor a la gran comunitat que s'articula al voltant de la UOC», afegeix Fitó.

Casos d'èxit

Al llarg d'aquesta dècada d'impuls de l'emprenedoria de la comunitat UOC han sorgit una sèrie de casos d'èxit entre els projectes finalistes i guanyadors. Una mostra recent són els de l'edició passada. És el cas d'Educatool, que va guanyar el premi a l'impacte social, una tecnologia per saber si la forma d'educar els fills és l'adequada. El seu impulsor és Àlex Letosa, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, que assegura que l'«acompanyament [a l'SpinUOC 2021] ha estat genial, i ha aportat seguretat per saber cap a on anar i de quina manera, gràcies a un assessorament professional i proper». Letosa també destaca del programa el fet de «poder contactar, compartir i crear sinergies amb altres projectes en estat similar al nostre» i la possibilitat d'assentar uns bons pilars per al «pla d'empresa en els àmbits de la comunicació i la difusió».

«Quan decideixes convertir-te en emprenedor no tens ni idea d'on t'estàs ficant», opina l'investigador Jordi Cabot, responsable del projecte que va guanyar el premi al millor projecte emprenedor el 2021. «L'SpinUOC va ser una gran ajuda per descobrir pas a pas tot el que implica l'emprenedoria, fins i tot aspectes complexos però indispensables, com les qüestions legals, per poder crear la teva pròpia empresa», detalla el professor de recerca ICREA i líder del grup SOM Research Lab, de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3). El creador de l'empresa derivada Xatkit, premiada a l'SpinUOC i que dissenya assistents de veu o xatbots a mida per a tota mena d'organitzacions, ressalta que el programa d'emprenedoria de la UOC «va ser també clau per reflexionar i articular el nostre discurs de negoci, per posar-nos a la pell dels nostres clients, i va accelerar en gran manera la maduració del nostre projecte emprenedor».

L'SpinUOC té el suport d'Estrella Damm, Foment del Treball Nacional, Ramon Molinas Foundation, 4YFN i Seed&Click. Aquest programa d'impuls a l'emprenedoria està cofinançat pel Pla estratègic de la Unitat de Valoració i Transferència de la UOC (PETER), aprovat per la Generalitat de Catalunya, i finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

