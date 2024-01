La UOC ha acompanyat la Universitat Pràctica d'Hondures en el procés d'acreditació de la institució

La formació universitària a Hondures



L'U-Pràctica té com a objectiu contribuir a l'educació hondurenya i permetre l'accés dels joves a la formació universitària: "Volem arribar a llocs on hi ha connexió a internet, però el que manca és que hi arribi l'educació", tal com afirma Maricela Espinoza, membre del Vicerectorat d'Administració Financera de la Universitat Pràctica i integrant de l'equip hondureny. I és que a Hondures, segons l'últim informe de progrés educatiu publicat per FEREMA el 2017, només el 13 % dels hondurenys accedeix a la universitat.

Amb l'objectiu posat en aquesta contribució a la societat del país, els equips d'ambdues universitats van treballar amb implicació i coordinació. Després d'una sessió inicial de coneixement mutu, es va dur a terme la contextualització del projecte. Durant l'acompanyament es va desenvolupar el mapa de processos de la universitat —incloent-hi identificació de les parts interessades i dels tipus de procés: estratègic, operatiu i de suport—, així com la missió i l'abast, la identificació de les parts involucrades i les seves responsabilitats, la descripció del procés i la seva relació amb d'altres, el sistema de control de resultats mitjançant indicadors i el diagrama de flux.

Per a la Universitat Pràctica aquest procés ha representat un gran aprenentatge, tal com declara Espinoza: "La UOC ens ha ensenyat dues coses: una, que tenim la capacitat institucional, només calia posar-hi ordre, i, dues, a estructurar els processos, ja que per evidenciar alguna cosa hem de tenir les mètriques i l'obertura per compartir el coneixement." Per la seva banda, la UOC ha dut a terme l'assessoria tenint en compte un dels punts forts del seu model educatiu: l'acompanyament. "Hem buscat acompanyar la Universitat Pràctica facilitant-los eines perquè desenvolupessin els seus processos i el seu manual de qualitat", explica Alberto Alabau, tècnic de processos de qualitat de la UOC i integrant de l'equip formador. Així, doncs, la UOC acompanya, per primera vegada, una institució hondurenya, aportant el seu granet de sorra i l'experiència en la consolidació d'un sistema d'ensenyament superior en línia de qualitat.